После уговоров и угроз. В Асбестовской думе с третьей попытки собрался кворум

Политический кризис в Асбесте, судя по всему, преодолен: сегодня городской думе с третьей попытки удалось наконец собрать кворум и приступить к работе.

Как сообщили РИА «Новый День» источники в думе, вчера состоялась встреча в присутствии всех заинтересованных сторон – депутатов, главы города Натальи Тихоновой, за переговорами наблюдали даже представители полпредства президента в УрФО. Лидер местных коммунистов Наталья Крылова подтвердила, что не станет выставлять свою кандидатуру на пост спикера. Участники встречи говорят, что предварительно была достигнута договоренность, что на пост спикера выдвинут коммуниста Андрея Самарина, вице-спикером – Ольгу Щапову. Однако известно, что областные власти хотели бы видеть на посту спикера «эсера» Сергея Ларионова.

Напомним, именно сенсационный результат коммунистов на выборах в гордуму Асбеста – 11 из 21 – стал причиной того, что дума дважды не могла собраться на первое заседание. Коммунисты утверждали, что на депутатов из других фракций давят представители областных властей, те это опровергали, утверждая, что о заседаниях их просто не уведомляли должным образом.

На этой неделе обстановка накалилась еще больше: депутатам гордумы от КПРФ начали угрожать поджогами, если они не откажутся от идеи сделать председателем думы своего лидера Наталью Крылову. Угрожающие надписи появились в подъездах четырех депутатов – Виктора Давыдова, Геннадия Гофмана, Александра Полушина и Антонины Зоновой. Первому из них оставили послание «Довыдов, не ходи на думу, а то згориш», его коллеги получили аналогичные угрозы. Депутаты уже сообщили об этом в полицию, проводится проверка. В тот же день Наталья Крылова через СМИ обратилась к злоумышленникам с просьбой оставить ее товарищей в покое. «Я приняла решение, что не буду выставлять свою кандидатуру на выборах председателя думы, поэтому не надо портить наши подъезды», – заявила она.

Асбест, Евгения Вирачева

Асбест. Другие новости 05.10.17

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