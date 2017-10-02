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«Не ходи в думу, а то згориш»: асбестовским коммунистам угрожают огнем (ФОТО)

«Не ходи в думу, а то згориш»: асбестовским коммунистам угрожают огнем (ФОТО)

Ситуация в Асбесте накаляется: депутатам гордумы от КПРФ угрожают поджогами, если они не откажутся от идеи сделать председателем думы своего лидера Наталью Крылову.

Новый День: ''Не ходи в думу, а то згориш'': асбестовским коммунистам угрожают огнем (ФОТО)

Как рассказала РИА «Новый День» сама Крылова, угрожающие надписи появились в подъездах трех депутатов – Виктора Давыдова, Геннадия Гофмана, Александра Полушина и Антонины Зоновой. Первому из них оставили послание «Довыдов, не ходи на думу, а то згориш», его коллеги получили аналогичные угрозы. Депутаты уже сообщили об этом в полицию.

В то же время Наталья Крылова обращается к злоумышленникам с просьбой оставить ее товарищей в покое. «Я приняла решение, что не буду выставлять свою кандидатуру на выборах председателя думы, поэтому не надо портить наши подъезды», – заявила она.

Напомним, первое заседание думы Асбеста . Причина конфликта в депутатских рядах – пост председателя. 11 коммунистов и их лидер Наталья Крылова пытаются продавить свою кандидатуру. 9 депутатов – представители местного бизнеса, областной власти и подконтрольные им бюджетники – решительно против.

27 сентября прежний председатель думы и его 8 коллег снова не явились на заседание. Как сообщила агентству Наталья Крылова, тяжелые переговоры с оппонентами продолжаются: «Мы пошли на компромисс, сказали, что я не буду претендовать на пост спикера, предложим кого-то другого, но коммуниста. Областные власти сейчас на нас откровенно давят, навязывают справедливоросса Сергея Ларионова. Нас это не устраивает». Очередное заседание назначено на 5 октября.

Асбест, Евгения Вирачева

Асбест. Другие новости 02.10.17

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