Асбестовские депутаты снова сорвали кворум, чтобы не выбирать в председатели коммунистку

Свежеизбранная городская дума Асбеста так и не начала работу, сорвав уже второе заседание. Причина конфликта в депутатских рядах – пост председателя. 11 коммунистов и их лидер Наталья Крылова пытаются продавить свою кандидатуру. 9 депутатов – представители местного бизнеса, областной власти и подконтрольные им бюджетники – решительно против.

Сегодня председатель думы, и его 8 коллег снова не явились на заседание. Как сообщила агентству Наталья Крылова, тяжелые переговоры с оппонентами продолжаются: «Мы пошли на компромисс, сказали, что я не буду претендовать на пост спикера, предложим кого-то другого, но коммуниста. Областные власти сейчас на нас откровенно давят, навязывают справедливоросса Сергея Ларионова. Нас это не устраивает».

Крылова добавила, что кроме предложений о переговорах с представителями областной и городской власти она проведет работу с избирателями. Асбестовский коммунист распространит имена и места работы депутатов-прогульщиков в надежде, что земляки повлияют на ее коллег, сорвавших кворум.

Асбест, служба информации РИА «Новый День»

Асбест. Другие новости 27.09.17

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