В думе Асбеста разгорается скандал: эсеры жалуются на коммунистов (ДОКУМЕНТ)

Депутаты гордумы Асбеста от «Справедливой России» грозятся перестать ходить на заседания, если председатель не приструнит самую многочисленную фракцию – КПРФ, которая, по словам эсеров, нарушает их права.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального отделения СР, партия выразила спикеру Андрею Самарину протест «по поводу многочисленных нарушений регламента Думы Асбестовского городского округа». «В случае если порядок на заседаниях думы не будет установлен, партия «Справедливая Россия» будет вынуждена рекомендовать депутатам отказаться от участия в заседаниях», – говорится в тексте обращения. Ранее 9 депутатов, представляющих СР, ЕР и ЛДПР уже направляли Самарину письмо, в котором жаловались на «неэтичное поведение» представителей думского большинства, выдвинутых КПРФ. Подписанты заявили, что могут осуществлять свою деятельность и без участия в заседаниях думы.

Лидер асбестовских коммунистов, депутат Наталья Крылова, заявила РИА «Новый День», что под «нарушениями регламента» ее оппоненты понимают новый метод работы думы, при котором все вопросы обсуждаются открыто, идет прямая трансляция заседаний в интернете, а в зале присутствуют местные общественники и блогеры. Кроме того, по ее словам, один из депутатов от СР, Сергей Ларионов, назвал нарушением регламента слишком длинную повестку заседания. «Все эти граждане, которые пишут жалобы, сидят в думе уже не первый срок. Они привыкли работать кулуарно и не перерабатывать. Им не нравится демократия, которую мы установили», – уверена Крылова.

Напомним, прошлой осенью результаты местных выборов в Асбесте принесли сенсацию: 11 из 21 мандата получили кандидаты от КПРФ. Это стало причиной того, что дума дважды не могла собраться на первое заседание для избрания председателя. Коммунисты утверждали, что на депутатов из других фракций давят представители областных властей, те это опровергали, утверждая, что о заседаниях их просто не уведомляли должным образом. Собрать кворум удалось только после того, как Крылова заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост спикера.

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 14.06.18

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