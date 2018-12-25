«Терпеть борзоту не намерены»: дума Асбеста рискует остаться обезглавленной (ДОКУМЕНТ)

В городской думе Асбеста сложилась далеко не праздничная обстановка: депутаты требуют досрочной отставки своего председателя.

Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» депутат Сергей Ларионов, сегодня 11 из 21 депутата поставили свои подписи под требованием вынести на заседание думы вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Андрея Самарина. По словам Ларионова, Самарин слишком вольно относится к регламенту думы и выносит на рассмотрение только те проекты решений, которые нравятся ему. «Мы просто не можем вынести на заседание думы ни один вопрос, председатель единолично решает, какие вопросы будут поставлены на голосование... Мы приняли единственное возможное решение – терпеть эту борзоту не намерены, мы планируем избрать нового председателя, первой обязанностью которого будет наведение порядка в думе, строгое и точное соблюдение регламента. Отмечу, что требование подписано 11 депутатами, это большинство от установленной численности депутатов», – сообщил Ларионов.

Спикер, по данным депутата, с сегодняшнего дня находится в отпуске. Письмо депутатов с требованием рассмотреть вопрос о его отставке зарегистрировано в канцелярии, но само заседание, вероятно, состоится только после новогодних каникул.

Напомним, отношения в асбестовской думе изначально складывались напряженно. Еще в июне фракция СР выразила спикеру думы Асбеста Андрею Самарину протест «по поводу многочисленных нарушений регламента думы Асбестовского городского округа». «В случае если порядок на заседаниях думы не будет установлен, партия «Справедливая Россия» будет вынуждена рекомендовать депутатам отказаться от участия в заседаниях», – говорится в тексте обращения. Ранее 9 депутатов, представляющих СР, ЕР и ЛДПР уже направляли Самарину письмо, в котором жаловались на «неэтичное поведение» представителей думского большинства, выдвинутых КПРФ.

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 25.12.18

Юрий Чайка второй раз за три месяца сменил куратора органов прокуратуры УрФО (ФОТО). / В Березовском три недели ищут пропавшего мужчину, приехавшего на Урал к невесте. / Поджигателю храма на Ганиной Яме грозит до пяти лет колонии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»