Заседание думы Асбеста сорвано. После трех месяцев бездействия она может быть распущена

Сегодня в Асбесте не состоялась заседание городской думы – из 21 депутата на него явились 13. Отсутствовали на сегодняшнем заседании коммунистка Наталья Крылова и ее сторонники.

Как сообщил РИА «Новый День» источник в думе, следующее заседание назначено на 31 января, предыдущее состоялось 25 декабря. Тогда 11 из 21 депутата поставили свои подписи под требованием вынести на ближайшее заседание думы вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Андрея Самарина. По мнению части депутатов, Самарин слишком вольно относится к регламенту думы и выносит на рассмотрение только те проекты решений, которые нравятся ему. Кроме того, сегодня дума должна была рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Натальи Крыловой, с чем она сама категорически не согласна. Накануне она написала в соцсети: «Завтра внеочередное заседание думы Асбеста. Будем рассматривать вопрос о лишении меня мандата депутата за то, что ночевала у мамы на квартире. Веду переговоры с другими депутатами. Многие искренне сожалеют, но поделать ничего не могут».

Ее основной соперник Сергей Ларионов заявил, что «вопросы по отставке Самарина (председателя думы) и изгнанию Крыловой никуда не делись, они будут рассмотрены на следующем заседании». Между тем по закону, если местная дума не проводит заседаний более трех месяцев подряд, губернатор может инициировать ее роспуск.

Напомним, еще в прошлом году в думе Асбеста сложилась конфронтация между депутатами-коммунистами под предводительством Крыловой и представителями других партий. Стороны обвиняли друг друга в неуважении и нарушении регламента.

Асбест, служба информации

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