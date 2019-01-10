Конфликт в думе Асбеста дошел до суда: эсер требует лишить мандата коммунистку

Конфликт между депутатами Асбестовской городской думы переходит в судебную плоскость.

Как стало известно РИА «Новый День», депутат от «Справедливой России» Сергей Ларионов подал исковое заявление с требованием обязать гордуму прекратить полномочия депутата от КПРФ Натальи Крыловой. Он утверждает, что Крылова в декларации о доходах и имуществе за 2017 год не указала находящуюся у него в пользовании квартиру, а также допустила ряд других нарушений. «У нас существует однозначная судебная практика по лишению мандатов за нарушение антикоррупционного законодательства, у Думы есть обязанность досрочно прекратить полномочия депутата в течение 30 дней после появления информации о коррупционном нарушении. Наталья Владимировна, конечно, депутат достаточно своеобразный, но законы на нее распространяются так же как на всех, каким бы великим оппозиционером она себя не считала», – прокомментировал свое решение истец.

Сама коммунистка ранее заявляла, что ничего не скрывала. «То, что я в бракоразводный период находилась в однокомнатной квартире у своей мамы, купленной ею на кредит Сбербанка (о чем есть соответствующие документы) коррупцией не является. Это понятно всем», – написала она ранее в своем фейсбуке (здесь и далее цитаты приводятся без корректорской правки).

Добавим, это не первый судебный иск, где упоминается имя Натальи Крыловой. Ранее в арбитражный суд региона с иском о защите деловой репутации обратились свердловские горняки – Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат и горно-химическая компания «Ультра Си». Поводом для начала тяжбы стал пост депутата в «Одноклассниках», в котором она обвинила горняков в уклонении от уплаты налогов. «Вы уже сейчас нас обманываете. Вы во всю производите магний на пятой фабрике, а по документам у вас там экспериментальные разработки. Значит уже сейчас таким образом вы уходите от налогов, не пополняя и без того скудный городской бюджет», ‒ сказано в публикации (орфография и пунктуация авторские).

Напомним, еще в прошлом году в думе Асбеста сложилась конфронтация между депутатами-коммунистами под предводительством Крыловой и представителями других партий. Стороны обвиняли друг друга в неуважении и нарушении регламента.

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 10.01.19

17 ДТП и 190 пожаров: спасатели и полицейские рассказали о каникулах в Екатеринбурге. / В каникулы екатеринбуржцы в полтора раза чаще звонили в скорую. / За новогодние праздники на дорогах Свердловской области погибли 13 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»