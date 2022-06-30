Скандальная депутатка получила предупреждение за недостоверные сведения о доходах

Депутат Асбестовской городской думы Наталья Крылова и ее двое коллег, Людмила Кабирова и Александр Полушин, получили предупреждение за недостоверные или неполные сведения о доходах. Это выявила областная комиссия по координации работы по противодействию коррупции – в частности, выяснилось, что трое депутатов занизили доходы, не указав банковские счета и предоставив неверные сведения о количестве квадратных метров жилья в собственности.

Напомним, ранее коллеги по депутатскому корпусу требовали лишить мандата Крылову, т.к. в своей декларации за 2017 год она не указала квартиру.

Наталья Крылова известна своей активностью, в частности, ранее она использовала для набора политического веса экологическую повестку, однако распространяла недостоверные сведения, которые в том числе опровергались в судах, и депутатка была вынуждена платить штрафы за распространение лживой информации.

Екатеринбург, Елена Сычева

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