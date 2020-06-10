Как уездная активистка раздувается до оппозиционера с претензиями. Кейс депутата из Асбеста

Уставный суд Свердловской области вынес решение по конфликтной ситуации в гордуме Асбеста, причиной которого стало лишение мандата депутата Натальи Крыловой. На Урале в медийной среде она известна в основном благодаря многочисленным, но малолюдным акциям протеста против предприятий. Пожалуй, самой популярной за пределами УрФО стала ее акция в Кольцово, когда в аэропорту ждали премьера Дмитрия Медведева. На записях с камер аэропорта видно, как на парковку заезжает машина, оттуда выходит активистка с плакатом, фотографируется, садится в машину и уезжает. «Протест» длился с десяток секунд. Теперь она заявляет о своих претензиях на кресло в заксобрании и одновременно договаривается об участии в выборах в Госдуму, попутно представляясь экспертом по ряду вопросов – от экологии до военных конфликтов и сбитых самолетов.

Наталья Крылова попала в повестку СМИ Свердловской области несколько лет назад: в Асбесте пытались разместить завод по производству сурьмы, это актив семьи Ротенбергов, в регионе обострялись политические конфликты, и моногород временно стал полигоном их разрешения. Активистка провела несколько экологических пикетов, пообещала вывести за собой весь город и попала в репортажи. Вскоре политики между собой договорились, сурьмяной завод оплачивать хотелки депутатов отказался и ушел из региона, но Наталья Крылова отказываться от «удобных» экологических акций протеста не стала. Последние акции, которые она провела, шли уже во время самоизоляции. Активисты вышли с плакатами в пяти городах Свердловской и Курганской областей, впрочем, протесты не заметили не только местные жители, но и в некоторых городах даже власти и правоохранители – акции прошли очень быстро. Интересный нюанс: Наталья Крылова довольно часто организует нечто протестное, но по своей форме почти всегда это одиночные пикеты. Их не только не требуется согласовывать, их очень просто организовать – не нужно собирать толпу сторонников, продумывать сценарий мероприятия, предполагать, откуда подтянутся дополнительные участники, как оповестить СМИ… Достаточно найти одного человека, который на протяжении пары минут подержит плакат, сделать фото и затем выложить на своей странице в соцсети.

Такой сценарий, например, использовался для дестабилизации ситуации в Курганской области. Была организована кампания против ООО «Технокерамика». Это предприятие в Шадринске, занимающееся производством пропантов. Его прямой конкурент – ООО «Ника-Петротек». Для проведения акций протеста привлекались сторонники штаба Навального, в том числе местный координатор Алексей Шварц, а также члены шадринской ячейки КПРФ. Активисты проводили одиночные пикеты, распространяли в соцсетях фейки о якобы ухудшении экологической обстановки. В частности, по словам источника агентства, в октябре 2018 года Крылова встречалась с курганскими активистами для обсуждения акции против «Технокерамики», однако провести несогласованную акцию не удалось благодаря полиции, Шварца и еще одного оппозиционера задержали за распространением агиток «За экологию, за здоровье, за чистый Шадринск». В сентябре того же года оппозиционеры провели два пикета, по некоторым данным, получив за это по 5 тысяч рублей. Спустя месяц Крылова приехала в Шадринск вместе с Андреем Самариным, экс-председателем асбестовской гордумы. Обсуждалась кампания по дискредитации «Технокерамики». По некоторой информации, на проект выделялось около 200 тысяч рублей.

Конечно, существует риск, что городские и региональные СМИ медиаактивность, выстроенную на одиночных пикетах, могут и не заметить, но ее точно увидят те издания, кто нацелен на освещение так называемой протестной деятельности в России.

Наталья Крылова – частый спикер для иностранной прессы, собирающей материалы для репортажей о негативе в России. Разброс тем, на которые готова общаться «эксперт», невероятно широк – от сурьмяного производства до авиакатастроф и войны в Сирии. Так, в январе этого года Крылова встречалась с журналистами немецкого телеканала ARD. Своей целью СМИ заявляло подготовку репортажа об участии жителей Асбеста в частных военных компаниях на территории Сирии. Беседа шла в итоге не только о САР, но и о крушении над Тегераном самолета «Международные авиалинии Украины».

В феврале 2018 года Крылова встречалась с Джеймсом Марсоном, корреспондентом американской газеты The Wall Street Journal. Обсуждались ЧВК Вагнера, САР, выборы президента РФ. Спустя некоторое время она давала комментарии для французского канала France 24 – речь также шла об участии асбестовцев в конфликте в Сирии. В марте 2018 года Крылова отмечала очередную протестную акцию и хвастала своими связями с представителями зарубежных СМИ, в частности, рассказывала, как ее выступление на митинге записывали для канала NBC. Она же высказывалась для голландского канала RTL4, который снимал сюжет о градообразующем предприятии ОАО «Ураласбест». В программу попали комментарии местных жителей, защищающих предприятие, и Крыловой, которая высказывается о нем негативно. Еще раньше, в 2016 году, аналогичные негативные комментарии Крылова давала для бельгийского канала BPT. При этом активистка не стесняется говорить, что ее «работа стоит денег». Об уровне экспертности можно судить, просто оценив охват тем.

Впрочем, у Натальи Крыловой есть еще один интересный источник финансирования. Формально она депутат-коммунист – и это полезно на выборах в думу небольшого города или для трудоустройства (официально она помощник депутата заксобрания Свердловской области от КПРФ Александра Ладыгина). Теперь Крылова пытается стать узнаваемой среди несистемной оппозиции в надежде получить финансирование будущих выборных кампаний. Так, 8 февраля в Екатеринбурге прошло учредительное собрание сторонников «Открытой России» (признана нежелательной организацией) – движения, инициатором которого был Михаил Ходорковский и связь с которым оппозиционеры не скрывают. Модератором был исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. В числе выступающих была Наталья Крылова, свою связь с КПРФ на этой встрече не афишировала. На встрече было принято решение о создании комитета «Нет!» и принята его программа.

Комитет «Нет!» организовал сбор подписей несогласных с поправками в Конституцию. Подписались около 200 депутатов муниципальных и региональных дум. Подписанты называют изменение Конституции «попыткой государственного переворота» и говорят, что " за поправками, «обнуляющими» сроки президента Путина, стоит страх узурпаторов власти перед народом и неуважение к нему». Письмо подписали Илья Азар, Лев Шлосберг, Юлия Галямина, Илья Яшин и другие оппозиционеры, известные по акциям протеста федерального масштаба. На Урале одним из подписантов стала Наталья Крылова, таким образом у нее получилось «постоять рядом», практически без каких-либо усилий. Крылова была замечена и в других мероприятиях, которые организовывали сторонники Ходорковского. По данным источника агентства, Крылова принимала участие в конференции «Открытой России» в Берлине осенью 2019 года. Этому предшествовали переговоры с Андреем Пивоваровым о выдвижении Крыловой в Госдуму, финансировании ее кампании и ее участии в проекте «МБХ-медиа» (на этом ресурсе регулярно освещается деятельность Крыловой). В Екатеринбурге она участвовала в форуме «Свободные люди», где обсуждались политическая ситуация в стране и майские протесты в сквере у театра драмы в Екатеринбурге, впрочем, широкого освещения этот форум не получил.

Таким образом, с помощью низкобюджетных одиночных пикетов и участия в мероприятиях нежелательной организации г-жа Крылова создает себе имидж оппозиционного депутата и борца с несправедливостью, которого на выборах будут давить административным ресурсом. Такая стратегия часто используется кандидатами с невысокими шансами, так как позволяет в выгодном свете объяснить непопулярность. И, вероятно, в предвыборный год на Урале участятся пикеты против промышленных предприятий и якобы за экологию, освещать которые будут в основном медиа, поддерживающие несистемную оппозицию.

Екатеринбург, Елена Попова

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