Экологист-единоросс из Госдумы оседлал повестку коммунистки – сторонницы Навального и представил в Минприроды непроверенные данные

В Свердловской области пытаются раздуть очередной экологический скандал. К делу подключили депутата Госдумы, главу профильного комитета Владимира Бурматова, чья репутация в итоге может только пострадать, поскольку он оперировал неподтвержденными данными, полученными от местных политиков, чье реноме давно испорчено.

На этой неделе прошло заседание комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ, на котором присутствовал и глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин. Уже в конце встречи Владимир Бурматов обратился к министру с просьбой взять на личный контроль ситуацию в Свердловской области, которую депутат назвал «настоящей экологической катастрофой». Речь велась о Сухом Логе, Асбесте и Каменске-Уральском. «Там есть предприятие «Староцементный завод», которое своими отходами нанесло ущерб 2,898 млрд рублей от несанкционированного размещения отходов. Я почему к вам обращаюсь? Потому что Росприроднадзор провел проверки в 2019 году и выдал 15 предписаний. Срок исполнения истек еще в феврале. Они не выполнены. Предприятие уходит в суды, оспаривая предписания. Мне кажется, здесь нужна ваша поддержка как министра. Прошу взять на личный контроль. Потому что сразу несколько регионов в зоне экологического бедствия», – сказал Бурматов.

Выводы об экологической катастрофе в Свердловской области депутат Госдумы от партии «Единая Россия» сделал на основании бумаг, которые ему передала асбестовская муниципальная депутатка Наталья Крылова, представляющая КПРФ. Она известна десятисекундными пикетами, активной поддержкой оппозиционера Алексея Навального и инициатив признанной нежелательной в стране организации «Открытая Россия» и так далее. Сама Крылова разместила на своих страницах в соцсетях сведения о том, что передала Бурматову обращение о ситуации в Свердловской области и подписи местных жителей, встревоженных экологическим состоянием региона. Правда, впоследствии оказалось, что речь идет только о подписях жителей Асбеста, львиная доля автографов при этом принадлежит работникам одного из местных некоммерческих предприятий, основанного представителями КПРФ.

Между тем ни о какой экологической катастрофе в указанных городах ни одно из профильных ведомств (Росприроднадзор, Министерство экологии и природных ресурсов Свердловской области, природоохранная прокуратура), равно как и ни одна из экологических общественных организаций (Свердловское отделение Российского экологического общества, «Уральская экологическая инициатива» и так далее), действующих в регионе, не сообщали. Не было никаких жалоб от населения и в редакции уральских СМИ.

«Новый День» направил информационный запрос депутату Госдумы РФ Владимиру Бурматову, чтобы уточнить, о какой экологической катастрофе он рассказал Дмитрию Кобылкину и в чем она заключается. Также редакция попросила уточнить представителя ГД, были ли проверены им данные, которые передала ему активистка из Асбеста. Позиция парламентария будет опубликована, когда поступит в распоряжение агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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