В думе Асбеста снова скандал: двух депутатов от КПРФ изгоняют, но они не уходят

Сегодня на очередном заседании городской думы Асбеста вновь вспыхнул скандал. Депутаты из враждующих лагерей разошлись во мнениях, сколько требуется голосов для досрочного прекращения полномочий каждого из них. В результате в городе фактически появились две разные думы.

Как сообщает источник РИА «Новый День» в думе, сегодня на голосование был поставлен вопрос о прекращении полномочий двух коммунистов – председателя думы Андрея Самарина и Антонины Зоновой. «Антикоммунистическая» часть думы полагает, что для этого достаточно простого большинства – 11 голосов из 20. Эти 11 голосов за изгнание двух депутатов-коммунистов поданы, и их оппоненты считают вопрос решенным. Тонкость, по их словам, состоит в том, что две трети голосов нужны для прекращения полномочий лица, занимающего должность в думе – председателя, зампредседателя и так далее, а для прекращения депутатских полномочий достаточно простого большинства. Однако сами коммунисты категорически с этим не согласны. «Для лишения мандата нужно НЕ БОЛЬШИНСТВО голосов, а 2/3 от списочного состава думы. «За» лишение мандата проголосовало 11 человек, а нужно 14. Решение не принято», – написала Наталья Крылова.

Напомним, сама Крылова находится точно в такой же ситуации. 28 марта за досрочное прекращение ее полномочий проголосовали 11 депутатов из 18 присутствовавших. «Основанием является указание недостоверных сведений в антикоррупционной декларации – Крылова скрыла квартиру, в которой проживала», – заявил председатель мандатной комиссии Дмитрий Александрин. Но председатель думы Андрей Самарин отказался подписывать это решение, считая, что проголосовать должны были две трети. В итоге Крылова продолжает считать себя депутатом и ходить на заседания, а ее оппоненты – думское большинство – ее таковой не признают. Сейчас число таких «депутатов Шредингера» увеличилось до трех. Правовая коллизия стала возможной потому, что в уставе специальной нормы по количеству голосов для прекращения депутатских полномочий не установлено. По мнению антикоммунистов, это значит, что действует общая – простое большинство.

Теперь, когда легитимность председателя думы оказалась под вопросом, в Асбесте может повториться сценарий Среднеуральска: дума окончательно разделится на две враждующих части, каждая со своим председателем, и начнет собираться по отдельности. При этом у коалиции, в которую входят единороссы, эсеры и либерал-демократы, есть кворум – 12 человек. У коммунистов его нет: вместе с Крыловой их девять.

Асбест, служба информации

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