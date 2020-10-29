Уральские депутаты пожаловались в Госдуму на единоросса за распространение фейков

Депутаты Асбестовской городской думы приняли на сегодняшнем заседании интересное решение. Они признали своего коллегу по Госдуме – депутата нижней палаты парламента РФ, представителя партии «Единая Россия» Владимира Бурматова – распространителем фейков. Об этом рассказал лидер фракции ЕР в гордуме Асбеста Дмитрий Александрин. Он же опубликовал документ, принятый на заседании.

«На протяжении 2020 года В.В. Бурматов неоднократно допускал необоснованную критику асбестовского предприятия в связи с имеющимися, по его информации, нарушениями природоохранного законодательства. При этом В.В. Бурматов «принял на веру» недостоверную информацию о неисполнении предприятием предписаний контрольно-надзорных органов, которые ему предоставила наша коллега, депутат думы Асбестовского городского округа от КПРФ Крылова Наталья Владимировна, имеющая в городе весьма неоднозначную репутацию. С полной ответственностью заявляем, что никаких ООО «Форэс» не имеет неисполненных предписаний и актуальных замечаний со стороны контрольно-надзорных органов. Данный факт подтверждает и министр природных ресурсов и экологии Свердловской области А.В. Кузнецов», – говорится в документе за подписью спикера. В нем же подчеркивается, что Крылова трижды была по суду признана виновной в распространении недостоверной информации.

В своем обращении представители думы АГО указывают, что Бурматов занимается повесткой в чужой территории, хотя об «экологической катастрофе» речи не идет, в то время как в соседнем регионе, который парламентарий представляет в Госдуме, есть свои проблемные точки. «Дума обращает внимание, что город Асбест не входит в список 12 городов, имеющих наибольшие проблемы с экологией в соответствии с майским указом президента, в то время как избравшая в Госдуму Бурматова Челябинская область представлена в президентском антирейтинге сразу двумя городами. Дума Асбетовского городского округа заявляет о недопустимости использования высокого статуса депутата для участия в бизнес-конфликтах, распространения недостоверных сведений в отношении промышленных предприятий», – сказано в документе.

В финале депутаты просят своих коллег в Госдуме РФ, избранных от Свердловской области, «встать на защиту промышленных предприятий региона и защитить их от нападок недобросовестного коллеги, а партию «Единая Россия» – внимательно проанализировать деятельность своего однопартийца на предмет коррупционных проявлений».

Напомним, ранее асбестовское отделение «Единой России» обратилось к секретарю генсовета партии Андрею Турчаку с просьбой пресечь действия председателя экологического комитета Госдумы Бурматова. По мнению местных единороссов, их высокопоставленный однопартиец распространяет дезинформацию о промышленных предприятиях Асбеста и сотрудничает с «деструктивными политическими силами».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.10.20

Заключенные снова остались без свиданий из-за Covid-19. / Уральцы – Куйвашеву: «Включайте причинно-следственные связи, ковид распространяется через поликлиники». / С начала года оборот ресторанов, кафе и баров упал на 12,7 миллиарда рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»