В «Единой России» скандал: асбестовские партийцы пожаловались Турчаку на главу экологического комитета Госдумы

Отделение «Единой России» в Асбесте обратилось к генсеку партии Андрею Турчаку с просьбой пресечь действия председателя экологического комитета Госдумы Владимира Бурматова. По мнению местных единороссов, их высокопоставленный однопартиец распространяет дезинформацию о промышленных предприятиях Асбеста и сотрудничает с «деструктивными политическими силами».

Речь идет о публичном заявлении Бурматова о том, что в ряде городов Свердловской области сложилась «настоящая экологическая катастрофа». При этом парламентарий использовал непроверенные данные, полученные им от асбестовской активистки и депутата КПРФ Натальи Крыловой, которые не нашли объективного подтверждения у контролирующих органов. В письме указывается, что депутат Госдумы не обращался в критикуемые им предприятия (в частности, в компанию «Форэс») и более того, является представителем другого региона – Челябинской области.

«Работу по решению экологических проблем нашей области целесообразно поручить депутатам, избранным от Свердловской области, которые, в отличие от депутата Бурматова, имеют достаточные возможности для формирования объективной позиции о ситуации в родном регионе. Кроме того, создается впечатление, что неоднократные нападки Бурматова на предприятие чужого для него региона являются не реагированием на конкретное обращение граждан, а спланированной кампанией, направленной на причинение ущерба свердловскому предприятию», – говорится в обращении асбестовских единороссов. В связи с этим они просят Андрея Турчака применить к Бурматову партийное взыскание.

«Мы попросили наших старших коллег как-то в ситуацию вмешаться, как минимум в связи с тем, что такая деятельность Бурматова снижает поддержку «Единой России» в преддверии большой кампании по выборам в заксобрание и Госдуму. Нужно понимать, что люди не воспринимают это как позицию депутата по фамилии Бурматов, его у нас вообще никто не знает, это все воспринимается как позиция партии. Если мы сейчас не выступим и жестко не одернем этого депутата, не выразим реальную позицию партии, может так сложиться, что потеряем поддержку трудовых коллективов», – заявил главный единоросс Асбеста Дмитрий Александрин.

Асбест, Ангелина Сергеева

Асбест. Другие новости 22.10.20

Сводка по коронавирусу: за сутки заразились 259 человек, 10 умерли. / Свердловчанке вживили чип, который блокирует боль. / Ростуризм обратился в МВД по поводу закрытия центра бронирования «Клео тур». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»