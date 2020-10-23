Уральский комбинат уличил депутата во лжи и отсудил денежную компенсацию

Комбинат «Ураласбест» взыскал с оппозиционного депутата думы Асбеста Натальи Крыловой 151 тысячу рублей за распространение недостоверной информации.

Поводом для разбирательства стала заметка Крыловой на ее странице в соцсети «Одноклассники». Депутат утверждала, что руководство комбината экономит на социальных выплатах и гарантий рабочим. «Ураласбест» подал иск в областной арбитраж о защите деловой репутации и выиграл дело. Впоследствии решение суда подтвердила апелляционная инстанция.

«В итоге на счет ПАО «Ураласбест» поступили денежные средства в полном объеме (151 000 рублей), перечисленные Крыловой Н.В. в счет погашения долга, порочащий текст был удален и опровергнут», – сообщила пресс-служба предприятия.

Напомним, в Асбесте уже несколько лет продолжается политическая борьба, в которой депутат от КПРФ Наталья Крылова использует экологическую повестку. Она неоднократно обвиняла городские предприятия в нарушениях закона, но высказанные ей факты не нашли подтверждений у контролирующих органов. Из-за Крыловой в местном отделении «Единой России» разразился скандал. Депутатка передала свои данные главе экологического комитета Госдумы Владимиру Бурматову (члену ЕР), после чего тот публично заявил об «экологической катастрофе» в ряде свердловских городов. Асбестовские единороссы пожаловались на Бурматова генсеку ЕР Андрею Турчаку и попросили наложить на него партийное взыскание за сотрудничество с «деструктивными политическими силами».

Асбест, Ангелина Сергеева

Асбест. Другие новости 23.10.20

Минобр предложил школам продлить каникулы на 10 дней. / Открытие «Эрмитаж-Урал» еще раз перенесли – теперь на апрель 2021 года. / В ДТП на загородных трассах погибли два человека – водители не сменили резину на зимнюю. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»