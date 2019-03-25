Слух дня: Майзель оплатил гастроли депутата Крыловой, чтобы подмять под себя свердловский мусор

В выходные в Свердловской области продолжились митинги против т.н. мусорной реформы. В частности, акция протеста прошла Богдановиче.

Формальными организаторами числились представители КПРФ. Причем проводили митинг не местные активисты. В городе высадился десант из Асбеста во главе с депутатом гордумы Натальей Крыловой, которая на прошлой неделе побывала на аналогичной акции в Камышлове, а теперь готовится к протесту в Сухом Логу.

По слухам, гастроли Крыловой связаны отнюдь не с попытками добиться справедливости и снижения платы для населения. «Всю эту активность Крыловой оплачивает «молочный король» Сергей Майзель, которого «Спецавтобаза» и «ТБО Экосервис» подвинули с контрактов на вывоз. Кроме того, у него есть несколько полигонов, которые не попали в ГРОРО (реестр лицензированных свалок, куда можно законно свозить твердые коммунальные отходы), так что молочник лишился еще и этого дохода. Вот и пытается таким образом принудить к тому, чтобы договоры с ним заключали», ‒ говорит источник, знакомый с ситуацией.

Екатеринбург, служба информации

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