Свердловские горняки подали в суд на депутата из Асбеста – требуют два рубля и опровержение

Свердловские горняки обратились в арбитражный суд региона с иском о защите деловой репутации. Ответчиком по делу выступит депутат из Асбеста Наталья Крылова. Иск направлен от Уральского асбестового горно-обогатительного комбината и горно-химической компании «Ультра Си».

Поводом для начала тяжбы стал пост депутата в «Одноклассниках», в котором она обвинила горняков в уклонении от уплаты налогов. «Вы уже сейчас нас обманываете. Вы во всю производите магний на пятой фабрике, а по документам у вас там экспериментальные разработки. Значит уже сейчас таким образом вы уходите от налогов, не пополняя и без того скудный городской бюджет», ‒ сказано в публикации (орфография и пунктуация авторские).

Представители компаний настаивают на том, что информация не соответствует действительности. «Информация о факте уклонения лица от уплаты налогов может быть подтверждена только официальным актом. Считаем, что подобные высказывания наносят ущерб репутации предприятия. Комбинат «Ураласбест» является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. В бюджеты всех уровней градообразующее предприятие Асбеста за последние три года уплатило налогов на сумму пять млрд рублей», ‒ заявили в пресс-службе «Ураласбеста».

Предприятие будет требовать в суде от Крыловой, чтобы она опровергла информацию, а также выплатила по одному рублю в пользу обеих компаний-истцов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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