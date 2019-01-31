В Асбесте сорвано второе заседание думы подряд

Уже второе подряд заседание думы Асбеста срывается из-за отсутствия кворума.

Как сообщил РИА «Новый День» источник, близкий к думе, сегодня в назначенное время явились только 12 депутатов, девять – отсутствовали, из них шесть – по болезни, трое – по причине командировки. В командировке, по данным аппарата, находится и коммунист Наталья Крылова, основное место работы которой – заксобрание Свердловской области (помощник депутата Александра Ладыгина). Сам Ладыгин подтвердил, что дал Крыловой поручение, связанное с защитой прав рабочего одного из сухоложских предприятий.

Напомним, сегодня часть депутатов собиралась предпринять новую попытку рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий коммунистки Натальи Крыловой, с чем она сама категорически не согласна. Оппоненты обвиняют ее в том, что она не указала в декларации квартиру своей матери. Прошлая попытка, 25 января, не удалась: из 21 депутата на заседание явились только 13. Так же, как и сегодня, отсутствовали коммунистка Наталья Крылова и все ее сторонники. Кроме того, до вчерашнего дня депутаты собирались внести в повестку пункт о досрочном прекращении полномочий депутата Дмитрия Александрина, секретаря местной ячейки «Единой России». На прошлой неделе прокурор города Валерий Толмачев прислал думе представление, что этот депутат нарушил антикоррупционное законодательство, и требовал его отставки. Из представления прокурора следовало, что депутат-единоросс нарушил закон, не указав в декларации об имуществе собственную квартиру в Екатеринбурге, где фактически проживают его жена и несовершеннолетний ребенок. Но вчера Александрин обратился в городской суд с требованием признать представление прокурора незаконным, изложив собственные аргументы. После этого прокурор обратился к председателю думы Андрею Самарину с просьбой исключить вопрос о прекращении полномочий Александрина из проекта повестки сегодняшнего заседания.

Поняв, что кворум не собрать, председатель Андрей Самарин предложил назначить очередное заседание думы на 8 февраля, так как именно в этот день город собирается посетить вице-губернатор Сергей Бидонько. Напомним, еще в прошлом году в думе Асбеста сложилась конфронтация между депутатами-коммунистами под предводительством Крыловой и представителями других партий. Стороны обвиняют друг друга в неуважении и нарушении регламента. Между тем если дума не будет собираться три месяца подряд, ей грозит роспуск. Последнее заседание фактически было проведено 25 декабря 2018 года.

Асбест, Евгения Вирачева

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