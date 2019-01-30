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Среда, 30 января 2019, 15:09 мск

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Прокурор Асбеста передумал выгонять из думы главного единоросса

Из повестки завтрашнего заседания гордумы Асбеста, по всей вероятности, исчезнет пункт о досрочном прекращении полномочий депутата Дмитрия Александрина, секретаря местной ячейки «Единой России».

Как рассказал «Новому Дню» источник, знакомый с ситуацией, об этом руководство думы попросил сам прокурор Валерий Толмачев. При этом еще на прошлой неделе он был уверен, что депутат нарушил антикоррупционное законодательство, и требовал его отставки. Из представления прокурора следовало, что депутат-единоросс нарушил закон, не указав в декларации об имуществе собственную квартиру в Екатеринбурге, где фактически проживают его жена и несовершеннолетний ребенок. Но сегодня депутат Дмитрий Александрин обратился в городской суд с требованием признать представление прокурора незаконным, изложив собственные аргументы. После этого прокурор обратился к председателю думы Андрею Самарину с просьбой исключить вопрос о прекращении полномочий Александрина из проекта повестки завтрашнего заседания думы.

При этом на завтрашнем заседании будет предпринята новая попытка рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий коммунистки Натальи Крыловой, с чем она сама категорически не согласна. Оппоненты обвиняют ее в том, что она не указала в декларации квартиру своей матери. Прошлая попытка, 25 января, не удалась: из 21 депутата на заседание явились только 13. Отсутствовали коммунистка Наталья Крылова и все ее сторонники.

Напомним, еще в прошлом году в думе Асбеста сложилась конфронтация между депутатами-коммунистами под предводительством Крыловой и представителями других партий. Стороны обвиняли друг друга в неуважении и нарушении регламента.

Асбест, служба информации

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