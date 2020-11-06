Судьям Уставного суда Свердловской области поднимут зарплаты

В проект бюджета Свердловской области на 2021 год заложили увеличение расходов на оплату труда судей Уставного суда. В следующем году расходы вырастут до 19 млн 987 тысяч рублей – это почти на полмиллиона больше, чем сейчас. Планку в 20 миллионов превысят в 2022 году, к 2023 году расходы на зарплаты судей должны составить 20 млн 979 тысяч рублей.

Более чем в два раза в следующем году вырастут расходы бюджета на соцгарантии судьям. Им положено санаторно-курортное лечение, медпомощь, компенсация проезда к местам отдыха. В 2021 году траты составят 2,9 млн рублей. «Объем бюджетных ассигнований на 2021 год больше объема ассигнований на 2020 год на 1922,3 тыс. рублей или более чем в два раза в связи запланированными на 2021 год расходами на выплату выходного пособия в связи с удалением в отставку судьи Уставного суда Свердловской области», – сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета.

Вместе с этим сократятся расходы на аппарат уставного суда, правда, не столь значительно – на 0,7%. В денежном выражении это 225 тысяч рублей, расходы на аппарат на 2021 год запланированы на уровне 32,2 млн рублей.

Напомним, Уставный суд Свердловской области рассматривает не очень много дел. Например, за 2019 год рассмотрено два дела, вынесение решения по одному из них перенеслось на 2020 год. Впрочем, это в два раза больше дел, чем в 2018 году. Первое решение по делу в 2020 году было вынесено в июне. С конца 2019 года депутаты заксобрания прописали для уставных судей дополнительные выплаты за квалификацию и выслугу лет. В этом году депутат заксо Вячеслав Вегнер подготовил законопроект об упразднении свердловского уставного суда, ссылаясь на текст новой Конституции. Однако проект еще не рассматривался. Впрочем, даже если это учреждение упразднят, расходы свердловского бюджета останутся – казна оплачивает пенсию судьям в отставке.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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