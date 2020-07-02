Подготовлен законопроект об упразднении Уставного суда

Депутат заксобрания Вячеслав Вегнер подготовил законопроект об упразднении свердловского уставного суда. По его мнению, внесенные в Конституцию изменения делают этот институт нелегитимным.

«В новой редакции Конституции РФ нет уставных судов. Карфаген, стало быть, должен быть разрушен. Область может экономить на этом 70 миллионов рублей в год, или, по-другому, мы можем построить минимум два хороших собачьих приюта!» – написал депутат в соцсети. Он также указывает, что в Свердловской области не хватает мировых судей. Работа тяжелейшая, некоторые судьи рассматривают по 800 дел в месяц. «Это вам не два дела в год на пять человек и двадцать обслуги», – замечает Вегнер и предлагает судьям Уставного суда уйти в мировые.

Как уже сообщал «Новый День», в п. 3 ст. 118 обновленной Конституции говорится: «Судебную систему РФ составляют Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов РФ». Уставные суды субъектов РФ там не предусмотрены.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.20

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