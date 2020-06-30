На Урале забуксовала программа по гуманному обращению с бродячими собаками

В 2019 году муниципалитеты Свердловской области не смогли решить проблему содержания бродячих собак. Этому помешало принятие федерального закона о гуманном обращении с животными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о проблеме рассказала сегодня депутатам заксобрания Наталья Гурьева, и.о. директора департамента ветеринарии Свердловской области. По ее словам, в бюджете 2019 года на субвенции территориям было заложено 105,5 млн рублей для решения вопроса с бродячими собаками. Фактически было освоено только 79,7 млн рублей. Гурьева объяснила это тем, что эта субвенция носит заявительный характер, а заявок от муниципалитетов поступило на 22,7 млн рублей меньше. В частности, меньшие суммы запросили Екатеринбург, Нижний Тагил, Березовский, Новоуральск, Нижние Серги. Байкаловский район, Гари и Таборы не заявились на получение субвенции вовсе.

По словам чиновницы, отказ муниципалитетов от работы с бродячими животными в 2019 году связан с вступлением в силу федерального закона о гуманном обращении с животными, который предписывает не умерщвлять бродячих собак, а пожизненно содержать их в приютах или пристраивать в добрые руки, или стерилизовать и выпускать, если они неопасны. «Изменилась концепция отношения к животным, область оказалась к этому не готова. Есть потребность в строительстве приютов, но пока это в стадии планирования», – сказала Наталья Гурьева.

Также по этому вопросу выступил депутат Вячеслав Вегнер, заявивший, что без кардинального пересмотра подхода к этому вопросу область с ним никогда не справится. Он напомнил, что сейчас полномочия проведения мероприятий с бездомными животными возложены на муниципалитеты, но на те субвенции, которые им выделяются, ни один муниципалитет построить собачий приют не сможет. По оценке депутата, стоимость строительства одного приюта – более 50 млн рублей. «Сейчас у нас выделяется 105 млн рублей, освоено около 75 млн, около 10 тысяч рублей на одну собачью душу. Приютов нет от слова «совсем», а полномочия переданы муниципалитетам. Сколько бы денег мы туда ни вливали, пока приютов не будет – эти деньги будут потрачены с нарушением закона о гуманном обращении с животными, то есть – ненадлежащим образом», – заявил Вегнер.

Для решения задачи он предложил передать часть этих полномочий обратно на уровень области и создать государственное бюджетное учреждение, которому и перечислять все эти 105 млн рублей ежегодно. После чего начать строить межмуниципальные собачьи приюты, хотя бы по одному в год. «Иначе как бегали и кусали, так и будут», – резюмировал Вегнер.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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