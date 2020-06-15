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Понедельник, 15 июня 2020, 14:29 мск

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Уставный суд сравнили с Карфагеном, который должен быть разрушен

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер намерен добиваться ликвидации Уставного суда области. По его мнению, само его существование противоречит новой редакции Конституции.

Об этом депутат написал на своей странице в соцсети.

«В новой редакции конституции, утверждённой САМИМ, в п.3 ст.118 содержится исчерпывающий закрытый перечень судов и Уставных в нем нет. При чём тут Законодательное Собрание Свердловской области, спросите. А все просто, ЗССО должно на днях утвердить новый состав этих самых судей. И тут, утвердив их, большинство и вступает на тропу против поправки в ст.118. А не внести ли мне, с вашего позволения, други, законопроект о ликвидации Уставного суда. Спасти коллег от опрометчивого шага.

Не забидетесь на сие моё действо?» – написал Вегнер.

Добавим, что в п.3 ст. 118 обновленной Конституции говорится: «Судебную систему РФ составляют Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов РФ».

Напомним, в 2019 году регион потратил на Уставный суд почти 70 миллионов – это и зарплаты действующим судьям, и расходы на аппарат суда, и санаторно-курортный отдых. За 2019 год Уставный суд рассматривал два дела, вынесение решения по одному из них перенеслось на 2020 год. Впрочем, это в два раза больше дел, чем в 2018 году. На прошлой неделе суд вынес первое решение за текущий год.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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