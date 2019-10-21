Судьям областного Уставного суда существенно поднимут зарплату

Судьи Уставного суда Свердловской области станут получать больше – им установят дополнительные выплаты за квалификацию и выслугу лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект внесли депутаты заксо из комитета по законодательству, представлять его на заседании профильного комитета в среду, 23 октября, будет персек областного отделения «Единой России» Виктор Шептий. На пленарное заседание заксо документ вынесут 29 октября.

Согласно проекту, за пятый квалификационный класс судьям будут доплачивать 75 % должностного оклада, за четвертый – 90 %, за третий – 105 %, за второй – 120 %, за первый – 135%. Кроме того, судьям УС устанавливаются ежемесячные премии: председателю и заместителю председателя – 1,4 должностного оклада, остальным судьям – 1,3 должностного оклада. Также им будут ежемесячно доплачивать за выслугу лет: от 2 до 5 лет – 15 % должностного оклада, от 5 до 10 лет – 25 %, от 10 до 15 лет – 30 %, от 15 до 20 лет – 40 %, свыше 20 лет – 50 % оклада.

Напомним, вопрос о целесообразности существования в области уставного суда неоднократно поднимался оппозиционными фракциями заксо. По мнению оппозиции, это слишком дорогое удовольствие для закредитованного региона. При этом УС, как правило, рассматривает не более 10 дел в год. В законе об областном бюджете на 2019 год на деятельность этого суда заложено 65 млн 486 тысяч рублей. Сейчас в его составе – четыре человека.

Екатеринбург, служба информации

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