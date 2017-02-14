Заксо отказалось сокращать в три раза зарплату судьям Уставного суда

Публикации за 14.02.17

Депутаты заксобрания отклонили предложение фракции КПРФ снизить в три раза зарплату судей Уставного суда области. Руководящие единороссы, комментируя инициативу коммунистов, заявили, что она внесена несвоевременно и не рассмотрена профильным комитетом.

Как передаёт корреспондент NDNews.ru, вопрос об Уставном суде был поднят при рассмотрении во втором чтении законопроекта о внесении изменений в ряд областных законов, необходимых из-за прошлогодних изменений в областном уставе. Помимо прочего, документ предполагал приравнивание оклада председателя уставного суда к окладу первого вице-губернатора (Ранее- председателя правительства), а рядовых судей – к рядовым вице-губернаторам.

После первого чтения четыре депутата от КПРФ внесли поправку, предлагающую умножить действующую ставку оклада судей на коэффициент 0,3. Коммунист Вячеслав Вегнер объяснил это тем, что бюджетные средства надо экономить, что даже сотрудники администрации президента снизили свои зарплаты, а уставный суд рассматривает всего по несколько дел в год. По мнению коммунистов, платить судьям уставного суда такую высокую зарплату «нецелесообразно и неправильно».

В ответ председатель комитета по законодательству Владимир Никитин заявил, что «этот вопрос имеет смысл рассматривать только в рамках оценки деятельности уставного суда, а не сейчас», а Людмила Бабушкина добавила, что все, что касается зарплаты судей, определяется законом об уставном суде. Тем не менее она поставила на голосование поправки КПРФ, пусть даже не рассмотренные профильным комитетом. «За» ожидаемо проголосовали четыре депутата, входящие во фракцию КПРФ, 32 народных избранника высказались против, восемь не голосовали вообще, шесть – отсутствовали.

Напомним, вопрос о целесообразности существования в области Уставного суда вообще поднимался коммунистами неоднократно. По мнению оппозиции, это слишком дорогое удовольствие для закредитованного региона.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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