Судьи уставного суда будут работать до 70 лет

Депутаты заксобрания приняли в первом чтении законопроект об увеличении предельного возраста нахождения на службе судей Уставного суда Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас они выходят в отставку в 65 лет, а после принятия закона будут работать до 70 лет. Изменения вносятся для приведения областного законодательства в соответствие с федеральным.

Вопросов по существу у депутатов не возникло, только Вячеслав Вегнер спросил у докладчика, Владимира Никитина, не пора ли вообще ликвидировать это дорогостоящую структуру, которая «рассматривает по два дела в год». Никитин дипломатично ответил, что это вопрос дискуссионный.

Напомним, два года назад оклад председателя уставного суда был приравнен к окладу первого вице-губернатора (ранее – председателя правительства), а рядовых судей – к зарплатам вице-губернаторов. Фракция КПРФ неоднократно предлагала упразднить уставный суд, но партия власти была против.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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