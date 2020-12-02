«Мы продолжаем традицию»: Совет Федерации одобрил закон о Госсовете

Сегодня Совет Федерации одобрил внесенные президентом РФ закон о Госсовете и поправки в судебное законодательство. Возражений у сенаторов не возникло, с вопросом выступил лишь один сенатор. Против инициатив главы государства не голосовал никто.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после доклада главы комитета по госстроительству и конституционному законодательству Андрея Клишаса вопрос появился лишь у сенатора от Хакасии Валерия Усатюка. Он поинтересовался, какие взаимоотношения будут у Госсовета с Госдумой и с Советом Федерации.

«Никаких, – лаконично ответил Клишас под шум в зале. – Кроме тех, что мной упомянуты: председатель Совета Федерации и председатель Государственной думы по должности входят в состав Государственного совета. Дальше полномочия Госсовета сформулированы, исходя из конституционных полномочий президента. В отношении федеральных законов никаких полномочий у Государственного совета нет».

В свою очередь, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников добавил, что Госсовет хотя и не обладает правом законодательной инициативы, но может предложить тем органам власти, которые им обладают, «те или иные варианты решения вопросов через законодательную инициативу конкретных лиц».

«Принимая этот закон, мы продолжаем историко-правовую традицию российского государства», – заявила соратница Клишаса и Крашенинникова по разработке поправок к Конституции Талия Хабриева.

Закон о Госсовете 139 сенаторов одобрили единогласно. Поправки в судебное законодательство вопросов у членов СовФеда не вызвали, при голосовании картину всеобщей поддержки слегка подпортил только один воздержавшийся сенатор.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.12.20

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