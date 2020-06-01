Свердловские власти потратят 9 миллионов на грамоты за голосование по Конституции

Департамент внутренней политики Свердловской области заключил контракт на печать «благодарностей жителям Свердловской области от имени губернатора» за голосование по поправкам в Конституцию. Бюджет на это потратит 9,3 млн рублей – по 4,26 рубля за штуку. То есть в правительстве предполагают, что пройти опрос по Конституции пожелают 2 млн 170 тысяч человек, а это две трети от числа всех избирателей в регионе.

Закупка, о которой идет речь, проводилась без конкурсных процедур, основанием стал специальный пункт, который ввели как раз для этого голосования. «С 9 марта 2020 года в законе о контрактной системе, в основаниях для заключения контрактов с Единственным поставщиком (то есть без проведения обязательных конкурентных процедур) появился новый временный пункт – осуществление закупки для нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд товаров, работ, услуг для подготовки проведения общероссийского голосования», – сообщает сегодня руководитель «Трансперенси Интернешнл – Р» в Екатеринбурге Екатерина Петрова. По этому основанию департамент провел закупку. Победитель – «Коммуникационное агентство ЭФФ медиа». Как сообщается в карточке контракта, аванс в 30 % уже оплачен – подрядчик получил 2,8 млн рублей.

Коммуникационное агентство ЭФФ медиа (учредители Наталья Шеремета и Юрий Томин) входит в структуру медийной группы Media Direction Group холдинга BBDO Group на правах аккредитованного партнера (информация с сайта агентства). Согласно базе Контур-Фокус, компания ранее не получала подряды от департамента внутренней политики, последний контракт, связанный с правительством Свердловской области, датируется 2013 годом, тогда речь шла о рекламе для Уральской базы авиационной охраны лесов. Компания Натальи Шереметы в прошлом году пыталась получить контракт на 13 миллионов с Уральским выставочным центром, но проиграла.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.06.20

Отельеры Екатеринбурга ждут оживления на рынке после отмены обязательного карантина для гостей из Москвы. / В 2019 году из зоны боевых действий в Свердловскую область вернулись восемь детей. / Серо и уныло: Екатеринбург встречает лето (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»