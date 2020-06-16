Эксперт: «Тема поправок становится инструментом решения проблем. Куйвашев рискует»

С каждым днем продления ограничительных мер по коронавирусу отношение к ним свердловчан становится все более негативным. Последний указ, которым губернатор Евгений Куйвашев продлил режим особой готовности до 22 июня, вызвал рекордное количество негативных комментариев подписчиков его блога.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тревожным звонком стало то, что теперь уральцы напрямую связали свои материальные трудности с деятельностью губернатора и предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию. «Вы провалите голосование по поправкам с таким подходом! На людей вам очевидно плевать с высокой колокольни, так уж об себе любимом подумайте!» – советует один подписчик. «За апрель и май мы хоть как то получили субсидии, хоть как то поддержали сотрудников! Но все! Уже нет сил держаться за последнюю соломинку! Вот Вам и всплеск безработицы товарищ Куйвашев, вот Вам и «НЕТ» к поправкам Конституции, вот Вам и Ваш рейтинг в яме! Не думаю что после такого кто то Вас выберет! Да и до бизнеса область ничего не сделала! Прямых выплат нет! Сейчас июнь! Раз Путин на Вас все возложил с июня, то где же Поддержка от Вас? Где прямые выплаты?» – пишет другой.

По мнению политконсультанта Константина Калачева, у губернатора действительно есть основания для беспокойства. «Понятно, что Куйвашев руководствуется статистикой по заболеваемости, в его действиях есть логика. Но продление ограничительных мер может сказаться и на явке, и на результате голосования, особенно среди представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых. Риски и угрозы, безусловно, есть, – считает он. – Вряд ли бизнесмены и их сотрудники пойдут голосовать против, скорее, они просто не будут принимать участие. Здесь у каждого свое мнение и своя правда. Надо еще не забывать, что у нас есть ковидо-перестраховщики и ковидо-скептики. Куйвашев – перестраховщик, даже больше, чем Собянин, что странно. Собянин пошел на смягчение режима ради поправок, а Куйвашев проявил самостоятельность. Здесь надо анализировать, какие именно меры приняты – играют ли они на понижение заболеваемости или они для галочки и могут угробить малый и средний бизнес».

Эксперт также отметил, что сейчас мы наблюдаем интересный феномен. «Тема поправок становится инструментом решения проблем. Все понимают важность момента. Особенно в Екатеринбурге. Этот такой город, где нужный результат просто так не нарисуешь. Губернатор рискует», – отметил он.

По мнению политолога Александра Пирогова, массовое протестное голосование по поправкам в Конституцию из-за ограничений по коронавирусу все же маловероятно. «Проблемы есть, но они не носят политического окраса, – отметил он. «Это может вылиться в другие формы недовольства – петиции, те же комментарии в соцсетях. Кому-то и этого достаточно. Для протеста нужно что-то осязаемое – например, за сохранение парка или сквера люди могут выйти. Или, если бы нам предстояли выборы, не исключено, что граждане принесли бы фигу в кармане, проголосовав против конкретных людей на местах. А тут тема федеральная, не совсем понятно, кому ее показывать», – полагает Пирогов.

Между тем, как уже сообщал «Новый День», жители Свердловской области уже не раз использовали предвыборный период, чтобы обратить внимание и региональной, и федеральной власти на свои проблемы, и нередко они бывали услышаны. Например, можно вспомнить лето 2017 года. Тогда Владимир Путин посетил регион за несколько месяцев до губернаторских выборов. И этот визит дал понять: вопросы к Куйвашеву есть. Например, рассказал Путин, на его прямую линию обратились рабочие одного из тагильских заводов, владелец которого заявил сотрудникам: «Пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите». Президент назвал такое отношение к людям «борзотой». Вскоре руководитель был осужден.

Еще через год, накануне выборов в гордуму Екатеринбурга, к президенту обратились 157 жителей города, которые отдали застройщику Владимиру Воробьеву деньги. Однако квартир не получили, поскольку дом не был достроен. Они остались без денег и жилья. Среди обманутых людей были инвалиды, пенсионеры, студенты, малоимущие. «Мы сто писем написали, но помощи ни от кого не видим. Прошу вас, умоляю, помогите», – говорит одна из женщин. После нескольких реплик один из мужчин говорит: «Вам по-человечески не стыдно, когда люди перед вами стоят на коленях?» – после чего все люди становятся на колени. После этого застройщик также попал за решетку.

Сегодняшняя ситуация в регионе отличается от прошлых лет тем, что возникшие проблемы затронули гораздо большее количество людей. По мнению политолога Сергея Мошкина, Свердловской области будет трудно набрать необходимые 60% явки, в том числе из-за традиционных протестных настроений жителей Екатеринбурга. «Явка – это принципиальный показатель для региональной власти, поэтому задействуют все мобилизационные технологии. Но народ сейчас озлоблен после карантинных ограничений, и эта злость копится. Кстати, именно поэтому Кремль торопится с проведением голосования по Конституции. Если бы его перенесли на осень, то и с явкой, и с итогами было бы еще хуже», – отметил собеседник агентства.

Екатеринбург, Москва, Елена Владимирова

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