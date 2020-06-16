«Денег нет! Чем детей кормить?» – люди жалуются Куйвашеву на тотальное безденежье и просят региональной поддержки

Жители Свердловской области бурно отреагировали на очередное продление особого режима, который не позволяет открыться большинству магазинов, образовательным учреждениям, общепиту. В этом месяце уже не будет никаких выплат и мер поддержки из федерального бюджета, а на региональном уровне никаких выплат не планируется. «Сколько можно то???? Отмените тогда ипотеки и кредиты, чтоб мы сидели дома спокойно!!! Денег-то нет!!!! Чем детей-то кормить????» – пишут в отчаянии жители области в комментариях Евгению Куйвашеву.

Напомним, накануне Евгений Куйвашев продлил все действующие из-за коронавируса ограничения еще на неделю, до 22 июня. Никаких новых ограничений или послаблений в очередной редакции указа нет. Документ был опубликован на портале правовой информации, а также информацию о продлении губернатор выложил в своем блоге в инстаграме.

Под постом к сегодняшнему дню набралось чуть ли не рекордное количество комментариев – почти 1 900. Большинство из них – остро негативные. Люди, которые сидят без работы с марта, уже в полном отчаянии: денег нет ни на кредиты, ни на оплату услуг ЖКХ, ни на еду. Предприниматели сообщают, что будут закрывать свой бизнес, потому что никаких средств на его поддержание в состоянии простоя уже нет.

«Прощай ресторанный бизнес, прощай малый бизнес, да здравствуют долговые ямы, да здравствуют падонки узурпаторы, да здравствует пир во время чумы», – пишут люди в комментариях под постом Куйвашева.

«Сколько можно то???? Отмените тогда ипотеки и кредиты, чтоб мы сидели дома спокойно!!! Денег-то нет!!!! Чем детей-то кормить????», – недоумевают матери.

«Я где должна брать деньги, что бы оплатить КРЕДИТ, КОМ.УСЛУГИ, я на что должна покупать ЕДУ ДЕТЯМ???скажите пожалуйста Евгений Владимирович?!уже не осталось, ни сил, ни нервов», – возмущаются люди.

Многие спрашивают губернатора Свердловской области, планируются ли какие-то региональные выплаты или меры поддержки, поскольку большинство «путинских» мер поддержки в июне будут выплачены последний раз. Это касается и выплат МРОТ на тех предприятиях, где штат удалось сохранить на 90%, и детских пособий, и прочего. При этом на уровне области никаких решений о реальной финансовой помощи людям не принималось.

«Вопрос. За июнь уже выплат МРОТ не будет. Какая будет поддержка? При этом больше половины месяца снова не работать», – интересуются подписчики Куйвашева.

«Можно в приказ добавить о выплатах что то?» – спрашивают люди.

Некоторые индивидуальные предприниматели пишут, что уже готовы закрывать бизнес.

«Ребят я вот если ещё продлят на неделю, то уволю всех сотрудников! Просто не с чего платить уже! С 28 Марта мой частный детский центр закрыт! За апрель и май мы хоть как то получили субсидии, хоть как то поддержали сотрудников! Но все! Уже нет сил держаться за последнюю соломинку! Вот Вам и всплеск безработицы товарищ Куйвашев, вот Вам и «НЕТ» к поправкам Конституции, вот Вам и Ваш рейтинг в яме! Не думаю что после такого кто то Вас выберет! Да и до бизнеса область ничего не сделала! Прямых выплат нет! Сейчас июнь! Раз Путин на Вас все возложил с июня, то где же Поддержка от Вас? Где прямые выплаты?» – пишет один из комментаторов.

Еще часть комментариев – на тему парада и голосования за поправки в Конституцию. Люди просят не проводить парад, а высвободившиеся деньги раздать нуждающимся. Что касается голосования, то многие пишут, что будут голосовать против, раз власти никак не защищают простой народ.

«Вы провалите голосование по поправкам с таким подходом! На людей вам очевидно плевать с высокой колокольни, так уж об себе любимом подумайте!» – советуют подписчики.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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