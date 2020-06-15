Куйвашев продлил коронавирусные ограничения в Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев продлил все действующие из-за коронавируса ограничения еще на неделю, по 22 июня. Никаких новых ограничений или послаблений в очередной редакции указа нет. Документ уже опубликован на портале правовой информации. Примечательно, что глава региона на этот раз не анонсировал подписание указа в своем инстаграме и не стал тянуть с решением до позднего вечера.

Напомним, на Среднем Урале с 8 июня разрешено работать магазинам с отдельным уличным входом площадью до 400 квадратных метров. Для остальных сфер (кроме тех, кому было разрешено работать ранее) продолжают действовать ограничительные меры. 24 июня в Екатеринбурге должен состояться парад Победы. Куйвашев в инстаграме заявлял, что еще подумает над его проведением. Однако военные продолжают репетиции парада, пока нет информации о том, что ЦВО откажется от шествий и демонстраций техники в городе-штабе военного округа.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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