На голосовании по Конституции появятся мобильные наблюдатели (ФОТО)

В пяти городах Свердловской области на голосовании по поправкам в Конституцию РФ организуют мобильные центры общественных наблюдателей. Это микроавтобусы со специальной символикой, которые будут объезжать стационарные и дворовые избирательные участки в течение всей недели плебисцита. Транспорт появится в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске и Серове.

Как сообщил председатель региональной общественной палаты Александр Левин, на сегодняшний день в корпус наблюдателей приняты 12655 человек, заявки подавала 41 организация – это и общественники, и партии. Пять тысяч наблюдателей будут работать непосредственно в участковых комиссиях (по два человека на каждый участок), остальных задействуют в мобильных группах или оставят в резерве. Все они прошли обучение в режиме видеоконференций из-за пандемии коронавируса.

«Я даже удивился, потому что такого наплыва наблюдателей не видел, хотя работаю не первые выборы. Очень много желающих, очень много людей, которые приходили индивидуально [без заявки общественной организации]. Мы ни одному человеку не отказали», – заявил Левин.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова поправила, что один отказ всё же был – избирком не принял в наблюдатели заявителя, который уже числился членом участковой комиссии. Тем не менее, по словам Левина, набор наблюдателей будет идти вплоть до 1 июля, хотя время на обучение уже нет.

Сегодня в Екатеринбурге презентовали центр общественного наблюдения за голосованием. Он расположился в историческом парке «Россия – моя история». Там развернут небольшой call-центр, где будут работать только пять операторов. Остальные сотрудники, принимающие обращения по телефону горячей линии 8-800-550-40-96, работают в удаленном режиме. Отметим, что ЦОН также будет заниматься проверкой сообщений из соцсетей о нарушениях на плебисците.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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