«Женщины выводили мужчин на насилие», – судья объяснила, почему нельзя принимать закон о семейном насилии (ФОТО)

Сегодня в Общественной палате Свердловской области состоялось так называемое нулевое чтение законопроекта о семейном насилии. Заключение палаты было подготовлено заранее, и из него вполне понятно, какой позиции придерживаются в ОП: законопроект – это зло, чуждое нашей стране и устоям. Первое слово дали Людмиле Виноградовой, члену Общественной палаты РФ, судье в почетной отставке. «Новый День» приводит лучшие цитаты из ее длинного спича.

– Отзывы за законопроект были написаны как под копирку. Я лично была в Симферополе и Нижнем Новгороде, где обсуждали законопроект с Пушкиной (Оксана Пушкина, один из известных деятелей, поддерживающих законопроект, – прим. ред.). Везде однозначно и Крым, и Кавказ высказались очень отрицательно против законопроекта. Я уверена, что действия по внедрению законопроекта в российские законы – это часть глобалистского проекта по сокращению народонаселения. Предлагала бы с этой точки зрения смотреть на законопроект, а не с той эмоциональной точки зрения, которую дают лоббисты.

– Внутри страны сидят люди заинтересованные, ангажированные и нащупавшие для себя пользу в принятии законопроекта, который сам по себе деструктивный. Если он будет принят, то будут расширенные возможности для коррупции, для вторжения в семью и расширения круга неких услуг, на которые и рассчитывают эти лоббисты.

– Женщины – мы такой народ, нас разжалобить можно на раз-два, сказали плохое – могу расплакаться или обидеться. И что? Привлекать к ответственности? А если это просто кризис семейных отношений? Я как судья знаю, что некоторые судебные процессы по разделу имущества длятся годами, у меня в практике были случаи, когда люди делили трехлитровые банки. Это в Каменске-Уральском было. Мужчины переписывали отвертки в гараже. Представляете, до какой мелочности доходят пары? В этом законе – путь к легкому освобождению!

– В судах женщины своими оскорблениями мужчин выводили их на насилие, и это в меньшем числе были садисты. Это были просто семейные неурядицы, когда был семейный кризис и женщины обращались только в те моменты, когда не могли разделить имущество, и они заявляли: «Или ты мне оставляешь квартиру или машину, или я завожу уголовное дело». Никогда в других случаях жена не ходила с синяками и не заявляла на мужа! У нас сейчас прямая дорога к тому, чтобы облегчить процесс расставания.

– Что такое судебное предписание по Пушкиной? Она предлагает выдавать судебное предписание от 30 дней до 2 лет. Это значит, что человек обязан покинуть помещение и не общаться с супругой, он два года живет на отшибе от семьи, от детей. Это полный разрыв отношений. А она (жена) в это время может проживать в своем хозяйстве и ни за что не отвечать и имущество не делить. А через два года и вторая половина найдет вариант – второй брак, например. С этим законопроектом невозможно решать такие вопросы, которые позавчера поставил президент перед страной.

– Евросоюз выделяет деньги на борьбу с семейным насилием, а у нас насилия нет, но деньги получить-то надо! Почему мы всей страной должны страдать из-за того что какие-то НКО с иностранным влиянием хотят получить финансирование?

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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