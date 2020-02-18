«Это не про вмешательство в семью и не тема феминисток», – уральские правозащитники обсудили закон о домашнем насилии с Советом Европы

В Екатеринбурге сегодня прошел семинар по профилактике семейного насилия, инициированный Советом Европы. Уральские правозащитники рассказали, что научились вовлекать МВД, ГУФСИН и даже судей в защиту жертв насилия, но остается проблема – недоверие женщин и их нежелание наказывать мужей за побои.

Элизабет Дюбан, международный эксперт Совета Европы, привела статистику ВОЗ – около 30% женщин сталкиваются с насилием со стороны сексуального партнера, но она же отметила, что вряд ли эта цифра отражает реальность, потому что не во всех случаях женщины заявляют о преступлениях. По данным социсследования, которое проводилось в Великобритании, только 18% женщин обращались в полицию. Официальная статистика в России также не отражает картину в целом. Так, по словам адвоката Мари Давтян, национального эксперта Совета Европы, которая специализируется на защите пострадавших женщин, только около 16% заявлений заканчиваются возбуждением уголовного дела.

Для того чтобы помочь женщинам – жертвам насилия – а в ходе семинара под жертвами спикеры имели в виду только женщин или детей, – в Свердловской области работают кризисные центры, которые пытаются наладить взаимодействие с госорганами. Президент межрегиональной общественной организации по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок» Лариса Лазарева рассказала, что в центре для размещения женщин готовы квартира на 9 мест и дом на 14 мест, если постараться, можно разместить до 40 человек – и для более чем четырехмилионного населения Свердловской области этого явно недостаточно. С 2014 года «Аистенок» пытается построить центр для жертв насилия под Дегтярском, но из-за нехватки денег проект реализовать не получается. По ее данным, за последние три года число случаев семейного насилия возросло, в 75% случаях агрессор – мужчина, а жертва – женщина, и в 80% случаев избиение происходит на глазах у детей. Но тем не менее, все еще бытует мнение, что это – норма, а вот развестись – не норма. «Позвольте процитировать Мюнхгаузена: «Объясните суду – почему 20 лет все было хорошо, и вдруг такая трагедия?" В судьбе закона о профилактике семейного насилия важен каждый голос, это не про вмешательство в дела семьи или не тема феминисток», – заключила Лариса Лазарева.

Руководитель психологической службы СРОО «Кризисный центр для женщин и детей «Екатерина» Ольга Селькова рассказала о программе для мужчин, осужденных за насилие. Это так называемая дулутская модель работы с абьюзером, в ходе которой домашних тиранов обучают новым навыкам. Программу вели в ИК-2 и с условно осужденными, Селькова рассказала, что мужчины в ней участвовали по решению суда, добровольно они отказались. Программу вели не только сотрудники центра, но и психологи ФСИН – так как они лучше понимают психологию осужденных. В ходе программы мужчин учили распознавать и управлять эмоциями, формировать ответственность за свои действия, работали над повышением самооценки. В итоге после обучения осужденные в анкете отметили следующее: «пришло осознание, что я могу дать, а не взять, «узнал, как бороться с гневом», «научился выходить из конфликтной ситуации». «После программы мужчины спросили: почему с нами об этом никто никогда не говорил», – отметила Ольга Селькова.

Анна Выгодская, специалист по социальной работе в «Екатерине», рассказала об исследовании, которое проводилось в женской колонии – это серия глубинных интервью с 39 женщинами – жертвами домашнего насилия, которые отбывают срок за убийство мужа или сожителя. Многие из них рассказывали, что воспитывались в семьях, где насилие было нормой, и на первых этапах они даже не понимали, что происходит что-то ненормальное. Эти женщины рассказали, какие изменения в законодательстве нужны на их взгляд: ввести ответственность за преследование (в трех случаях женщины подали на развод и ушли от мужа, но он продолжал преследовать), ужесточить наказание за побои, расширить спектр наказаний. В последнем случае речь идет о том, что женщины не хотят (или боятся) уголовного преследования мужа. Кроме того, они отмечали, что во время издевательств супруга они или не знали, куда могут обратиться, или знали, но не обращались, так как не доверяют соцпомощи, в том числе потому что боялись огласки, не хотели, чтобы их семейная история стала публичной. «Новый День» лично пообщался с двумя женщинами, отбывающими наказание за убийство мужей – они рассказали, почему терпели побои, как совершили преступление и чем им помогли в полиции.

Истории из женской колонии

Как уже сообщал «Новый День», в Общественной палате Свердловской области раскритиковали законопроект о домашнем насилии. Большая часть присутствующих выступили против, потому что видят в таком законе влияние запада с его феминизмом и гей-парадами, которые не сочетаются с нашей духовностью и скрепами. И лишь некоторые обратили внимание на слабые места самого проекта, указав, что с насилием бороться надо, но для этого не нужен закон, все законы уже есть, только их несоблюдение редко карается.

«Но это проблема не только российская. Некий мужчина, который каждый день приходил к моей двери, спал под ней – нет, он не бездомный, просто он вот так себя вел. В какой-то момент я вызвала полицию – и масса проблем у меня возникла с офицерами, особенно с женщинами-офицерами. Они меня принимали не очень хорошо, они спросили: «Зачем вы нас вызвали, у вас что нет мужчины или хотя бы собаки?» Получается, мне мужчина нужен только для того, чтобы меня защитить? У нас множество проблем во Франции. Есть женщины, которые не могут подать криминальный иск, потому что офицеры полиции не примут никаких действий, не передадут в прокуратуру», – рассказала на Ковалевских чтениях юрист парижского офиса White & Case, член Комитета по уголовному праву и сопредседатель подкомитета по преступлениям против женщин Шарлотта Гунка.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.02.20

Утонул, как «Титаник»: кинотеатр «Салют» со столетней историей прекратил работу (ВИДЕО). / Ирбитчане собрали для жильцов дома, где взорвался газ, более 343 тысяч рублей. / В суд ушло дело трех полицейских, которые в служебной машине изнасиловали женщину. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»