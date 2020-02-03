«Пинал, душил. Бил диваном», – истории женщин, которые убили своих мужей (ФОТО, ВИДЕО)

В России продолжают обсуждать законопроект о семейном насилии – и противники, и сторонники спорят в основном о том, должно ли государство вмешиваться в дела семьи. В ИК-6 в Нижнем Тагиле более 30 женщин отбывают наказание за убийство мужей, которые их истязали. «Новый День» поговорил с двумя из них о том, почему они терпели побои, как совершили преступление и чем им помогли в полиции.

Он избивал, она убила. Реальные истории

Ребенку Натальи сейчас 10 лет, а когда ей было три года, муж начал распускать руки. «Сначала просто меня толкал, кидался чем-нибудь. Потом начал уже чем-то бить, мог кастрюлю кинуть или что-то такое. И все время на глазах у дочки. Один раз стукнул – я простила. Дальше хуже, как всегда это бывает. А я тогда думала, что у меня так не будет, что я его изменю. Дошло до того, что пинал меня, душил. Одиннадцать сотрясений у меня, четыре черепно-мозговых, два раза нос ломал. Это только то, что зафиксировано в больнице было», – описала она. Татьяна жалела мужа и в полицию не обращалась, но участковый уговорил ее написать заявление. Вышло хуже, муж начал мстить, бить сильнее. Заявления она писала несколько раз, мужу давали обязательные работы. Когда девочке было шесть лет, он ударил и ее. Мужчину снова отправили на отработку и в сопутствующих ограничениях суд установил полугодовой запрет на приближение и общение. Аналогичные запреты прописаны в законопроекте о домашнем насилии, только по нему для таких запретов не требуется уголовного дела с обвинительным приговором. По словам Натальи, запреты абсолютно не работали – никто не контролировал исполнение. Но женщина не просила для мужа более тяжелого наказания, не хотела, чтоб у девочки отец был сидящий. «Мне всегда его жалко было, понимала, что он больной. Он когда не пьет, он очень хороший, он очень добрый. Только пьяный он такой был. Но пил он всегда», – объясняет она.

Однако нападение на ребенка для Натальи стало последней каплей, она подала на развод, но общаться все равно приходилось – из-за дочери. В одну из встреч пьяный экс-муж потребовал исполнения супружеского долга, после отказа оттаскал за волосы, положил головой на нижнюю часть дивана, верхней частью как крышкой бил, а после душил шнурком от обуви. Шнурок лопнул, Наталья смогла убежать, запереться в туалете и по телефону позвать на помощь гражданского супруга. Что происходило в следующие два дня, она не помнит, видимо, из-за травмы головы. На третий день после этого случая бывший муж позвонил, просил прощения и предлагал поговорить. Был трезвый, она согласилась, но на встречу он пришел через пять часов и пьяный. Снова начались побои: он бил по голове, угрожал убить, схватил за волосы и резко пригнул к полу. Наталья увидела нож и ударила его в ногу. Попала, видимо, в артерию, кровь хлестала фонтаном.

«Если ударил – он никогда не поменяется, будет хуже с каждым разом. Как у меня доченька сейчас говорит: слава богу, что мама в тюрьме сидит, а не где папа лежит. Она понимает, что он мог меня убить. Я сейчас очень жалею, сколько моя дочь пережила, пересмотрела», – поделилась женщина.

Еще одна отбывающая наказание о своей истории рассказала анонимно. Анна (имя изменено) – пенсионерка по возрасту, с мужем она прожила 27 лет, и первые 15 лет счастливо. А потом, в 90-е, он лишился работы и запил. К тому моменту у них было двое детей: одному девять лет, другому один год. Первое время, когда муж начинал буянить, она отправляла детей гулять на улицу, подальше, происходящее в семье от всех скрывала. Насилие, как это часто бывает, начиналось с малого: толкнул, потом по плечу ударил. Затем избивать начал. «Я старалась, чтоб у меня на лице не было синяков. Да, он меня по телу бил, но я никому ничего не рассказывала. Понимаете, мы же живем в деревне, чтоб эти разговоры не начались, ни мои родственники, ни его не знали, что у нас происходит. Я старалась это скрывать», – поделилась Анна. От мужа не уходила, детей он не трогал, а ей казалось, что нужно сохранить семью, чтобы у них был отец. Предлагала ему закодироваться. Но побои продолжались, она обратилась за помощью в полицию, это было уже в 2000-х. «Я просила участкового, чтоб с ним поговорили. И вот они мне сказали, что в семейные ссоры они не лезут. Я думаю, они бы с ним поговорили, вызвали куда-то к себе, жестко с ним побеседовали. Я думаю, это бы на него как-то подействовало. Думаю, он одумался бы», – рассказала женщина. Она ушла от мужа, когда дети уже выросли. Снимала квартиру, но навещала мужа в их доме – он пьяный курил, по словам Анны, она боялась, что устроит пожар. «В тот день он попросил меня прийти, я пришла, он с братом распивал спиртные напитки. Я поругалась, он сказал, что этого больше не будет. Я сидела на стуле и не побереглась, ну не ожидала я, что он может на меня с ножом кинуться. Я не знаю, как получилось... Я его толкнула и... сделала это», – описала она обстоятельства убийства своего мужа.

Сейчас Анна отбывает срок в ИК-6, про мужа говорит, что «он так-то неплохой», когда трезвый был. Но жалеет, что не смогла сразу уйти и избежать и побоев, и убийства. «Если муж первый раз поднял руку на женщину, надо сразу уходить от него. Не надо прощать ничего, раз простил, два простил, заканчивается очень плохо. Надо, чтоб женщины думали о себе в первую очередь, о своем здоровье, о детях. Я думаю, что женщины меня все услышат», – считает она теперь.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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