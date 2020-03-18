Муж зарезал жену из-за заявления о побоях: подробности убийства у Первоуральского суда

Стали известны первые подробности сегодняшнего ЧП в Первоуральске. По словам источника «Нового Дня», мужчина зарезал свою сожительницу у здания суда, где должно было рассматриваться дело о побоях.

«Мужчина и женщина жили в гражданском браке, он ее избивал, как раз в суде должно было рассматриваться дело о побоях. Это административное дело. Они оба шли в суд, но по отдельности. И неподалеку от здания суда встретились. Он накинулся с ножом, женщина смогла вырваться, добежать до здания суда, он за ней погнался. Ей пытался помочь пристав, заступился. Потом нападавший скрылся», – поделился собеседник агентства. В суд мужчина с ножом не заходил, пристав остановил его на улице. На место вызвали скорую помощь, но, к сожалению, спасти женщину не удалось, она получила серьезные раны. У судебного пристава порезаны руки, ему оказывают помощь. Мужчина скрылся, он объявлен в розыск.

Первоуральск, Светлана Загороднева

Первоуральск. Другие новости 18.03.20

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