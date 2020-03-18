У погибшей около Первоуральского суда осталось трое детей. Возбуждено дело (ФОТО)

У женщины, которую сегодня убил сожитель у Первоуральского городского суда, осталось трое детей. Выезды из Первоуральска перекрыты, нападавший объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело.

«Стало известно, что во время процесса погибла женщина 1993 года рождения, мать троих детей», – сообщает первоуральское издание "Шайтанка". «Новому Дню» в больнице рассказали о людях, которые пытались защитить женщину от неадекватного сожителя. Пострадали двое, а не один человек, как сообщалось ранее. «В Первоуральскую городскую больницу, в отделение травмотологии сегодня поступили два судебных пристава, пострадавших при исполнении служебных обязанностей, из зала Первоуральского мирового суда. У обоих мужчин – колото-резаные раны верхних конечностей. У одного – легкой степени, пациент отправлен был в травмпункт на обработку ран. У второго – более тяжелые раны. Пострадавший прооперирован, швы наложены, он под наблюдением медиков», – прокомментировали в пресс-службе ГАУЗ СО «Городская больница город Первоуральск».

Отметим, информацию о нападении официально подтвердили в пресс-службе УФССП по Свердловской области. «На одной из улиц города Первоуральска Свердловской области мужчина напал на женщину, которая, получив ранения, забежала в здание суда за помощью. Судебный пристав бросился на защиту пострадавшей, получив при этом ранения колюще-режущим предметом в область рук. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Нападавший скрылся и был объявлен в розыск», – сообщили агентству.

По сообщениям в соцсетях, перекрыты выезды из Первоуральска. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых по непонятным для агентства причинам отказался комментировать эту информацию «Новому Дню», но подтвердил ряду других СМИ. По сообщению СУ СК по Свердловской области, возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Нападавший – мужчина 1983 года рождения, он все еще в розыске. По версии СК, второй пострадавший – гражданское лицо, мужчина пытался помочь приставу остановить убийцу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, ранее нападавший был судим по ч.3 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полицейские просят тех, кто знает о местонахождении разыскиваемого, по телефону 8(343)358-71-61. Конфиденциальность гарантируется.

Фото shaytanka.ru

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