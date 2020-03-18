Полиция поймала первоуральца, который зарезал жену около суда

В Первоуральске полицейские по горячим следам задержали мужчину, который подозревается в убийстве своей гражданской жены возле здания городского суда.

По данным пресс-службы МВД региона, злоумышленника поймали в 13:30 в подъезде жилого дома, в котором проживает его мать. Оперативники передали мужчину следственным органам. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать об его аресте, сообщили в СК.

Ранее «Новый День» писал, что мужчина напал с ножом на свою супругу возле суда, где должно было рассматриваться административное дело о побоях. Раненая женщина забежала в здание суда, где ее попытались защитить от нападавшего два пристава. Женщина от полученных травм скончалась, у нее осталось трое детей. У двух приставов были колото-резаные раны рук. Как рассказали агентству в больнице, один мужчина был ранен легко, второго пришлось прооперировать, и сейчас он находится под наблюдением медиков.

По данным правоохранителей, подозреваемому 36 лет. Ранее у него уже были проблемы с законом – его судили по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Первоуральск, Ангелина Сергеева

Первоуральск. Другие новости 18.03.20

Коронавирус может жить в воздухе несколько часов. / С завтрашнего дня подъезды в жилых домах Екатеринбурга должны мыть и дезинфицировать каждый день. / Экс-начальник областного управления капстроительства получил семь лет за коррупционное преступление. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»