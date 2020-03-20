Первоуральского убийцу отправили под стражу (ФОТО)

В Ленинском районном суде Екатеринбурга только что вынесли меру пресечения Вячеславу Попову, который около здания Первоуральского суда убил свою сожительницу. Он пробудет под стражей два месяца, до 17 мая. Мужчину обвиняют по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц.

Напомним, Попов 18 марта шел в суд, его должны были привлечь по административной статье о побоях, заявление подала его гражданская жена. Пара встретилась на улице, после чего Попов достал нож и накинулся на женщину. Она успела забежать в суд, ее пытались отбить судебный пристав и еще один мужчина. Но женщина от полученных ран скончалась. У пристава серьезно ранены руки, вступившийся за женщину посетитель суда получил легкие ранения. Известно, что у погибшей осталось трое детей, отец одного из них – Вячеслав Попов.

Екатеринбург, Елена Иванова

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