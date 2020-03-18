В Первоуральском городском суде поножовщина: убита участница процесса

ЧП в Первоуральском городском суде – один из участников процесса с ножом напал на женщину, пришедшую на процесс. Как рассказали корреспонденту «Нового Дня» в суде, женщина скончалась.

Также пострадал судебный пристав, он ранен в лицо. Нападавший скрылся, в пресс-службе УМВД по Первоуральску пообещали рассказать, задержан ли он, в ближайшее время. И в пресс-службе УФССП подробностями обещали поделиться позднее.

Первоуральск, Светлана Загороднева

Первоуральск. Другие новости 18.03.20

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