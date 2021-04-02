российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 2 апреля 2021, 14:43 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Первоуралец, зарезавший жену возле суда, получил 17 лет строгача

Фото СУ СКР по Свердловской области

Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор жителю Первоуральска Вячеславу Попову за убийство гражданской жены и нападение на судебного пристава и прохожего, которые пытались ее спасти. Уралец получил 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Также осужденный должен выплатить троим потерпевшим компенсацию морального вреда – по 1 миллиону рублей каждому, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Резонансное преступление произошло 18 марта 2020 года. В этот день мировой судья в Первоуральске должен был рассмотреть административное дело в отношении Попова. Сожительница хотела привлечь его к ответственности за нанесение побоев – месяцем ранее подсудимый напал на женщину в подъезде дома и избил ее. Пара встретилась на улице перед зданием суда. Попов был пьян и с ножом кинулся на бывшую жену, ударив ее не менее 13 раз в грудь и шею. Истекавшая кровью женщина сумела забежать в суд, за нее вступились пристав и еще один посетитель, которых Попов тоже ранил, а затем скрылся. Полиция объявила его в розыск и вскоре задержала по горячим следам.

Раненую женщину спасти не удалось, он скончалась от травм. Позднее стало известно, что у погибшей осталось трое детей, отец одного из них – осужденный сегодня убийца. Вступившиеся за женщину пристав и посетитель тоже были ранены. По материалам СК, Попов пытался ударить пристава ножом в живот, но тот закрылся руками, из-за этого у него были сильно порезаны руки. Второму мужчине преступник целился в голову, но тоже попал по руке.

После ареста Вячеслава Попова судили по нескольким уголовным статьям: ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение по убийство двух и более лиц, в связи с осуществлением этим лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга», ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Суд признал его виновным по каждому из инкриминируемых преступлений. Приговор пока не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 02.04.21

В современной детской литературе цензуры нет. / Оперштаб: свердловчане не заболели Covid-19 после прививки. / Екатеринбург 200 лет назад, немое кино и новый «Иван Васильевич» – Weekend (18+). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

У погибшей около Первоуральского суда осталось трое детей. Возбуждено дело

Первоуральского убийцу отправили под стражу (ФОТО, ВИДЕО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,