Первоуралец, зарезавший жену возле суда, получил 17 лет строгача

Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор жителю Первоуральска Вячеславу Попову за убийство гражданской жены и нападение на судебного пристава и прохожего, которые пытались ее спасти. Уралец получил 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Также осужденный должен выплатить троим потерпевшим компенсацию морального вреда – по 1 миллиону рублей каждому, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Резонансное преступление произошло 18 марта 2020 года. В этот день мировой судья в Первоуральске должен был рассмотреть административное дело в отношении Попова. Сожительница хотела привлечь его к ответственности за нанесение побоев – месяцем ранее подсудимый напал на женщину в подъезде дома и избил ее. Пара встретилась на улице перед зданием суда. Попов был пьян и с ножом кинулся на бывшую жену, ударив ее не менее 13 раз в грудь и шею. Истекавшая кровью женщина сумела забежать в суд, за нее вступились пристав и еще один посетитель, которых Попов тоже ранил, а затем скрылся. Полиция объявила его в розыск и вскоре задержала по горячим следам.

Раненую женщину спасти не удалось, он скончалась от травм. Позднее стало известно, что у погибшей осталось трое детей, отец одного из них – осужденный сегодня убийца. Вступившиеся за женщину пристав и посетитель тоже были ранены. По материалам СК, Попов пытался ударить пристава ножом в живот, но тот закрылся руками, из-за этого у него были сильно порезаны руки. Второму мужчине преступник целился в голову, но тоже попал по руке.

После ареста Вячеслава Попова судили по нескольким уголовным статьям: ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение по убийство двух и более лиц, в связи с осуществлением этим лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга», ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Суд признал его виновным по каждому из инкриминируемых преступлений. Приговор пока не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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