Начался суд над мужчиной, обвиняемым в убийстве жены и нападении на пристава в здании суда

В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Первоуральска, которого обвиняют в том, что он прямо в помещении мирового суда убил свою гражданскую жену, ранил судебного пристава и еще одного гражданина. Об этом сообщил «Новому Дню» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, 18 марта 2020 года обвиняемый Вячеслав Попов шел в суд, его должны были привлечь по административной статье о побоях, заявление подала его гражданская жена. Пара встретилась на улице, после чего Попов достал нож и накинулся на женщину. Она успела забежать в суд, ее пытались отбить судебный пристав и еще один мужчина. Но женщина от полученных ран скончалась. Пристава Попов пытался ударить ножом в живот, тот закрылся руками, благодаря чему, возможно, остался жив, но получил серьезные ранения. Посетитель суда получил легкие ранения. Известно, что у погибшей осталось трое детей, отец одного из них – Вячеслав Попов.

После убийства злоумышленник скрылся с места происшествия, но в тот же день был пойман в подъезде дома, где живет его мать. Суда он дожидался в СИЗО.

В СУ СКР также рассказали о других «подвигах» подсудимого. В начале февраля 2020 года он после ссоры со своей бывшей сожительницей угнал ее машину ВАЗ-211540. Эту же машину мужчина дважды (в феврале и в начале марта 2020 года) умышленно повреждал, причинив бывшей подруге ущерб на общую сумму более 60 тысяч рублей. Также в начале февраля 2020 года он, по данным следствия, пытался убить ту же женщину, но она сумела вырваться и убежать. За попытку убийства женщины его тоже будут судить.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 25.01.21

В повестке завтрашнего заседания заксо нет утверждения министра финансов. / Почему Екатеринбургу так не везет с уборкой улиц – колонка читателя. / Туроператоры предупреждают о росте цен и нехватке мест в отелях на юге России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»