Прокурор потребовал 18 лет для мужчины, убившего бывшую жену на пороге суда

Государственный обвинитель потребовал 18 лет в колонии строгого режима для жителя Первоуральска Вячеслава Попова, который устроил резню на пороге суда, убив свою бывшую жену и ранив судебного пристава и еще одного человека. Приговор будет оглашен 2 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как уже писал «Новый День», преступление было совершено 18 марта 2020 года. Обвиняемый шел в суд, его должны были привлечь по административной статье о побоях, заявление подала его гражданская жена. Пара встретилась на улице, после чего Попов достал нож и накинулся на женщину. Она успела забежать в суд, ее пытались отбить судебный пристав и еще один мужчина. Но женщина от полученных ран скончалась. Пристава Попов пытался ударить ножом в живот, тот закрылся руками, благодаря чему, возможно, остался жив, но получил серьезные ранения. Посетитель суда получил легкие ранения. Известно, что у погибшей осталось трое детей, отец одного из них – Вячеслав Попов.

После убийства злоумышленник скрылся с места происшествия, но в тот же день был пойман в подъезде дома, где живет его мать. Суда он дожидался в СИЗО.

Екатеринбург, Первоуральск, Елена Владимирова

Екатеринбург, Первоуральск. Другие новости 26.03.21

Барельеф Сталина с фасада ОДО найден в подвале (ФОТО). / В Кольцово после снятия ковидных ограничений вернутся 5-6 зарубежных авиакомпаний. / Туроператоры остались должны туристам 16 миллиардов рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»