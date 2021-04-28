Общественники рассказали о мужчинах – жертвах домашнего насилия

За год пандемии в Свердловской области жертвы домашнего насилия стали чаще обращаться за помощью. В 2019 году в центр по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок» пришли около 300 человек, а в 2020 году – почти 400. По-прежнему большинство обратившихся за помощью – женщины. Как рассказала сегодня на пресс-конференции президент организации Лариса Лазарева, чаще всего жалуются женщины и чаще всего – на физическое насилие. Но бывают жалобы и от мужчин – в прошлом году таких было 17.

«Да, мужчины к нам обращаются, но, как правило, не из-за физического насилия, а из-за психологического насилия со стороны жены. Например, из-за того, что он не выходит на работу или как-то других семейных конфликтов, которые усугубились за время пандемии», – прокомментировала Лазарева. Омбудсмен Татьяна Мерзлякова отметила, что иногда мужчины приходят и с жалобами, что «жить невозможно, она распускает руки и пьет». В большинстве случаев мужчины просят какой-то защиты из-за опасений, что в случае развода они потеряют детей.

По данным директора центра поддержки инициатив в области семьи, материнства, отцовства и детства «Урал» Ольги Сельковой, в 20% случаев семейного насилия агрессорами становятся женщины. И во многих случаях они сами воспитывались в семьях, где семейное насилие было нормой, и у них сформировалась установка «у кого есть сила – тот в безопасности». Она также рассказала об опросе, который центр проводил в женской колонии, – оказалось, что 60% женщин, которые убили своих мужей, подвергались насилию. А в трех случаях женщины обращались в полицию прямо в тот же день, но никакой помощи не получили. «Новый День» ранее разговаривал с героинями этих страшных историй.

Добавим, в России больше года говорят об ужесточении закона о домашнем насилии, ожидается, что поправки внесут в конце этого года – начале следующего.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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