Правительство хочет смягчить уголовные наказания беременным и матерям

Российское правительство предлагает смягчить наказания за преступления небольшой тяжести для беременных и мам малолетних детей. Кабмин внес соответствующий проект на рассмотрение в Госдуму.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, в части «смягчения наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, за преступления небольшой тяжести», сообщается в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Официальным представителем правительства при рассмотрении палатами Федерального Собрания данного законопроекта назначен статс-секретарь заместителя министра юстиции РФ Вадим Федоров.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила провести амнистию, которая затронет более трех тысяч беременных, несовершеннолетних, матерей-одиночек и женщин из многодетных семей. Детский омбудсмен выступала за освобождение от наказаний или же сокращение сроков отбывания наказаний за нетяжелые преступления.

В настоящее время в российских тюрьмах находятся более 43 тысяч женщин. При колониях, где содержатся женщины, работают тринадцать детских домов – в них проживают 455 детей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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