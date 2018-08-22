Новая общественная палата начинает работу, закрыв заседание от СМИ

Общественная палата Свердловской области чем дальше, тем больше походит не на институт гражданского общества, а на тайное общество, куда вход открыт только избранным. Новый состав, который приступит к работе завтра, в этом плане, похоже, решил повторить традиции предшественников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтрашнее первое заседание ОП нового созыва, по всей видимости, состоится за закрытыми дверями резиденции губернатора. При этом аппарат ОП отказывает журналистам в аккредитации, так как резиденция – режимный объект и не их территория, а в департаменте информполитики, который обычно составляет список для прохода в резиденцию, «нет анонса заседания общественной палаты», а значит, нет и аккредитации.

Между тем именно первое заседание ОП СО нового созыва представляет наибольший интерес для СМИ: на нем будет решен вопрос, кто станет председателем и его заместителями. Как уже сообщал «Новый День», называются несколько вероятных кандидатур: председатель Союза журналистов Александр Левин, депутат ЕГД Александр Косинцев, представитель «афганцев» Евгений Тетерин и ряд других. Возможно, именно эту процедуру хотят засекретить новые общественники, уподобившись римским кардиналам, которые закрываются от внешнего мира для избрания Папы?

Ответ на этот вопрос достаточно непрост. Если вспомнить события последних нескольких лет, то легко заметить, что довольно часто заседания Общественной палаты перерастают в безобразные скандалы, особенно если речь идет о выборах на какой-то высокий пост. Так случилось, например, в декабре 2016 года, когда ОП выбирала секретаря. Один из членов палаты, который рассчитывал на этот пост, но не получил его, разразился ругательствами прямо в холле резиденции губернатора: «Как можно голосовать за этого ублюдка?! Пошел он на ***. Не пойду я больше к этим упырям». Журналистов с обсуждения этого вопроса выгнали, но скандал все равно получил широкую огласку.

Конечно, члены Общественной палаты, которых эксперты сейчас называют в числе возможных претендентов на председательское кресло, известны своей высокой культурой и вряд ли стали бы возражать против присутствия прессы на голосовании – тем более, что среди них есть специалисты и по журналистике, и по пиару. Тогда, возможно, дело в другом. На первом заседании наверняка будет присутствовать губернатор Евгений Куйвашев, который захочет поделиться с ОП своим видением их будущей совместной работы. Возможно, именно эта часть заседания ни в коем случае не должна стать достоянием гласности, тем более за две с небольшим недели до выборов в гордуму Екатеринбурга. Напомним, в марте 2017 года, когда Евгений Куйвашев только начал готовиться к своим первым губернаторским выборам, ОП в очередной раз собралась в резиденции и закрылась от журналистов, хотя на повестке дня был вполне невинный вопрос – «Состояние гражданского общества в регионе». Между тем согласно закону об ОП, ее главная задача – «привлечение граждан и общественных объединений к реализации единой государственной политики в Свердловской области». Как можно это сделать, спрятавшись за семью замками и приглашая на заседания только «избранных» – непонятно. Если раньше пользователи соцсетей задавались вопросом, зачем делать заседания ОП закрытыми от СМИ и рядовых общественников, то теперь у них уже назрел другой вопрос: «Зачем нам вообще такая Общественная палата?».

Екатеринбург, служба информации

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