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Екатеринбург

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Публикации за 15.03.17

Губернатор Куйвашев прячет общественников от общества в своей резиденции (СКРИН)

Губернатор Куйвашев прячет общественников от общества в своей резиденции (СКРИН)

В условиях подготовки к выборам, когда губернаторам негласно предписано соблюдать так называемый «КОЛ-фактор» – конкурентность, открытость, легитимность – в Свердловской области все снова происходит наоборот. Областная Общественная палата взяла обыкновение проводить свои заседания не в собственном помещении, а в резиденции губернатора, куда вход заказан не только обычным прохожим, но и журналистам.

Как сообщают источники NDNews.ru, очередное заседание ОП назначено сегодня, 15:00. В повестке – всего три пункта: вступительное слово губернатора Евгения Куйвашева, доклад о состоянии гражданского общества в регионе и избрание представителя Общественной палаты Свердловской области в состав Общественной палаты Российской Федерации. Какой из них общественники вместе с губернатором сочли наиболее секретным, непонятно, но факт остается фактом: аккредитоваться на заседание оказалось невозможно.

В ОП корреспонденту NDNews.ru сообщили, что аккредитация закончилась вчера (хотя никаких анонсов о ее проведении на сайте ОП СО не было), а сегодня аппарат дополнить список уже не может, так как резиденция губернатора – не их территория. Представитель департамента информполитики губернатора Юлия Прыткова, в свою очередь, удивилась: «А разве сама палата вас на заседания не приглашает?». Сотрудница департамента, ответственная за составление списков для посещения резиденции, оказалась вообще не в курсе происходящего.

Как видно, никакого анонсы сегодняшнего заседания на официальном сайте ОП не было
Как видно, никакого анонсы сегодняшнего заседания на официальном сайте ОП не было

Напомним, . Накануне заседания 23 декабря 2016 года в аппарате ОП корреспонденту NDNews.ru сообщили, что в связи с проведением заседания в резиденции губернатора были составлены списки только участников заседания, на прессу там и не рассчитывали. Отметим, что в офисное здание на Малышева, 101, где располагается региональная общественная палата, журналисты могут проходить беспрепятственно. Для доступа в резиденцию главы региона, естественно, требуется предварительная аккредитация, о которой, как выяснилось, надо было уведомлять общественную палату за три дня. Тогда же в аппарате заявили, что заседание палаты в Доме Севастьянова, возможно, будет перенесено на следующую неделю, но этого не случилось. Заседание прошло 23 декабря и вылилось в безобразный скандал. Общественник-справедливоросс Валерий Черкашин устроил разнос коллегам за то, что те выбрали секретарем палаты не его, а Сергея Полыганова, известного по работе в общественном совете при региональном минЖКХ. Недовольный эсер ушел из зала до голосования за кандидатуру Полыганова и губернатора: «Как можно голосовать за этого ублюдка?! Пошел он на ***. Не пойду я больше к этим упырям». Видимо, в ОП опасаются, что процесс избрания делегата в федеральную Общественную палату может оказаться еще драматичнее.

Между тем первейшей задачей Общественной палаты значится «привлечение граждан и общественных объединений к реализации единой государственной политики в Свердловской области». Как можно это сделать, спрятавшись за семью замками и приглашая на заседания только «избранных» – непонятно. Пользователи соцсетей уже задаются вопросом, зачем делать заседания ОП закрытыми. Аргумент, что резиденция губернатора – априори «режимный» объект кажется свердловчанам несостоятельным. По мнению пользователей, использовать резиденцию в этих целях вообще не следует: это тот случай, когда «повышение статусности ведет к снижению открытости», и видят в этом, мягко говоря, недальновидность, поскольку такая политика не может не отразиться на самом губернаторе. Ранее политологи уже предупреждали, что серьезной ошибкой Куйвашева может стать .

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.03.17

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