Факторы риска для Куйвашева – интриги в АП и стремление к «зачисткам» соперников

Публикации за 27.01.17

В Свердловской области, судя по поведению главы региона Евгения Куйвашева, стартовала губернаторская кампания. На текущей неделе он активно обращался к свердловчанам, рассказывая о своей встрече с президентом и презентуя свою программную статью с громким названием «Переломный момент». Между тем эксперты предостерегают: ситуация для него далеко не простая.

«Одна из проблем в избирательной кампании Куйвашева – это текущая переконфигурация в администрации президента. Приход иной управленческой команды, – считает политолог Алексей Швайгерт. – Отсюда – значительные риски, связанные с имеющейся вероятностью подбора другой кандидатуры на пост главы региона. И даже в случае позитивного решения для Евгения Куйвашева, получения им «отмашки» на переизбрание – возможная аппаратная игра в федеральных эшелонах власти на ослабление его электоральных результатов».

О той же опасности говорит президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко: «Итогового решения от Москвы по поводу основного кандидата еще нет. Есть фигуры внутри правящей партии, которые также могли бы претендовать на участие в выборах».

Эксперты полагают, что помимо «фальстарта», ошибкой команды Куйвашева может стать излишнее рвение в «зачистке площадки», тогда как негласное правило для «кандидата №1» – соблюдать КОЛ-фактор: конкурентность, открытость, легитимность. То есть помочь «спаррингам» пройти муниципальный фильтр, провести кампанию без громких медиаскандалов, отказаться от манипуляций с результатами непосредственно в день голосования. Но в данном случае формула идеальной губернаторской кампании может разбиться о парализующий страх «кандидата №1» и его окружения проиграть выборы даже в достаточно стерильных условиях. «Есть проблема недостаточной популярности самого Куйвашева, который нуждается в имиджевом апгрейде, есть два харизматика – Бурков и Ройзман, и есть традиционный для Свердловской области запрос на конкурентные выборы. Поэтому существует риск, что архитекторы кампании Куйвашева зачистят всех реальных конкурентов на уровне муниципального фильтра и выйдут на выборы с одними статистами. А это может заложить мину и под легитимность губернаторских выборов, и под предстоящую президентскую кампанию, – предупреждает Минченко. – Так что пустить на выборы сильных конкурентов – риск, но я бы все же советовал их не отсекать».

Однако такой вариант все же кажется Швайгерту вполне вероятным. «Косвенные свидетельства указывают на то, что губернаторскую кампанию хотят лишить какого-либо яркого и содержательного диалога с населением. Настраиваются игнорировать работу в проблемной повестке, сделав ставку на мощный популизм, обращенный в будущее – «пятилетка развития», напомню, разворачивается со страниц областных СМИ именно в туманном «завтра». И главный вопрос здесь – позиция обновленной АП и лично Кириенко», – считает эксперт.

Сохраняется в этом раскладе и место для интриги, связанной с «фронтовичкой» Жанной Рябцевой. Швайгерт считает, что она вполне может состояться как сильный политик. «Задел и перспектива, безусловно, есть. Другое дело – смысл ее нынешнего участия в губернаторской кампании. Будем честными: с исходной известностью и рейтингом в масштабах области на уровне статистической погрешности Рябцева кажется чуть ли не идеальным кандидатом-статистом. Женщина, Народный фронт, «Путина видела». Но именно здесь и заложена бомба – ее выдвижение в губернаторы в случае «системного» позиционирования от ОНФ откусывает симпатии части избирателей как раз у основного провластного кандидата. Иначе говоря, два кандидата начинают работать на разрыв в одном электоральном поле – поле сторонников Путина и действующей власти. При должных инвестициях в кампанию Рябцевой, раскрутить ее в масштабах области можно за два-три месяца. Даже в условиях информационной блокады, обходясь одними лишь, например, листовками и соцсетями. Поэтому с точки зрения архитекторов кампании в окружении Куйвашева, если они осознают данную ситуацию, участие Рябцевой в кампании было бы крайне нежелательно. Другое дело, если участие Рябцевой продавливается сверху – тогда, как я и говорил выше, мы становимся свидетелями интриги, направленной на ослабление Куйвашева», – резюмирует Швайгерт.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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