«Предпродажная визитка Куйвашева» – это «белый шум» / Эксперты: губернатор написал ее не для нас, а для Путина

Публикации за 25.01.17

В Свердловской области второй день обсуждают «Переломный момент» губернатора Куйвашева – статью в «Областной газете», которая, вероятно, ляжет в основу его предвыборной программы. Основной посыл – опора на собственные силы, готовность к стремительному рывку к космическим высотам процветания и обещание сделать Свердловскую область третьим по уровню развития регионом после Москвы и Санкт-Петербурга.

Губернатор указывает: принципиально важно, что впервые за двадцать лет в области обеспечена политическая стабильность. «Таких условий, благоприятных для развития Свердловской области, не было с начала 90-х годов, – оптимистично сообщает он. – У нас есть примеры роста малых городов – таких как Верхняя Пышма, Карпинск или Берёзовский. Почему там ситуация позитивна? Потому что там работают крупные холдинги, такие как УГМК, приход которых в муниципалитет означает возрождение экономической жизни». В социальных сетях растет недоумение среди жителей севера области. Если в Березовском и Верхней Пышме действительно действуют крупные холдинги, то самым крупным «инвестпроектом» Карпинска можно назвать разве что его бывшего мэра Сергея Бидонько, который за счет административного ресурса «Единой России» осенью избрался в Госдуму. Удивлены и экономисты.

«Все, что написано в этом «послании», выполнить нереально, – считает Виталий Калугин, директор ООО «Калугин профит групп». – Кроме того, статья внутренне противоречива, умещает в себе разные тезисы в начале и в конце текста». По мнению эксперта, как только будет сжиматься госзаказ, а в бюджете на ближайшие три года оборонный заказ будет снижаться, доходы области естественным образом упадут. Также не совсем понятно, как при реальных снижающихся доходах населения обеспеченность жильем вдруг повысить на 25 % за 5 лет. Да, ВРП растет, но только за счет девальвации, цены и на черный, и на цветной металл, и на химию выросли исходя из курса доллара. Что касается того, что регион должен стать третьим в стране, то, по мнению Калугина, Тюменская область будет богаче всегда, так как Свердловская область – «сугубо металлургический регион, заточенный под продукцию ограниченного спроса, с низкой добавленной стоимостью и богатым быть не может в условиях колебания сырьевых цен, а нефть и газ Западной Сибири – востребованы всегда».

В рост частных инвестиций он также не верит: «Во-первых, в нашем регионе инвестиции связаны исключительно с крупными предприятиями, малый и средний бизнес очень слаб и представлен больше федеральными сетями. И, как губернатор утверждает, модернизация оборудования уже прошла, соответственно, инвестировать дальше некуда. В крупные предприятия инвестиции уже закончены, в мелкие не будет». «А в целом, – резюмирует эксперт, – что тут сказать – статья политическая. Экономики там нет. Самая главная проблема, которую я тут увидел – а на каких уральцев он тут ссылается? «Я отвечаю за его благополучие перед уральцами». Но мы его не выбирали. Поэтому фразу надо исключить, он отвечает перед тем, кто его выбрал в мае 2012 года. Уральцы тут ни при чем. Поэтому он пишет статью не для нас, он пишет эту статью для него».

Финансовый аналитик Константин Селянин удивлен тем, что «переломный момент» господин Куйвашев увидел именно сейчас, в начале 2017 года. «Почему бы не увидеть его в конце 2014-начале 2015, когда надо было принимать срочные решения, проводить «спасительные операции»? По всей видимости, по Куйвашеву, переломный момент для региона – это выборы губернатора», – считает Селянин.

Большим упущением Селянин считает и то, что в статье нет сравнения с другими регионами, тем более, что есть более успешные. Та же Калужская область, которая является лидером в привлечении инвестиций, в том числе иностранных, на душу населения. «Хотя, казалось бы, у них нет таких ресурсов, как у нас, – отмечает он. – Вот тут как раз важна роль губернатора, который очень плотно занимается вопросами инвестиций, решает проблемы с инвесторами. Это я понимаю – «переломный момент». В Свердловскую область тоже приходят какие-то инвестиции, но мы очень далеки по показателю».

Бывший депутат заксо Евгений Артюх с ним солидарен и назвал статью «белым шумом» и «шапкозакидательством». Кроме того, по его мнению, губернатор даже не является ее настоящим автором. «Перо проглядывается, видна определенная методология. Куйвашев за эти пять лет так и не стал своим на Урале. Филологически-исторические мотивы, вплетенные в статью, призваны «укоренить» губернатора, вписать его в историю Урала, – полагает Артюх. – «Мы пахали, мы смогли, мы пережили много переломных моментов, на очереди – новый перелом». Это похоже на лекцию где-нибудь в университете: отсылки вдаль, в историю, сменяются «прекрасными горизонтами». Безвременье какое-то: вот вчера, вот завтра, а что сегодня? Про это никакой информации нет. Ни про бюджетную политику, ни про госдолг, ни про эффективность расходования бюджетных средств, ни про разгул коррупции и скандалы в МУГИСО, ни про ветхое-новое жилье, ни про капремонт. За пять лет губернатор несколько раз поменял команду, поменял устав области – такое ощущение, что он все пять лет находился в состоянии перманентного старта. Он живет в одной реальности, а вся область – в другой. Статья, по сути, визитка, с которой губернатор хочет продать себя избирателю. И, если читать ее бездумно, не включая мозги, может сложиться благостная картина. Но если вспомнить реальную ситуацию в своем городе, на своем предприятии, со своей семьей – впечатление совсем другое. Уровень доверия к областной власти низкий, и вряд ли эта статья его поднимет».

Депутаты в малых городах статью еще не читали, и никаких радужных горизонтов у себя в территориях не наблюдают. Как рассказал NDNews.ru депутат Артемовской городской думы Александр Шарафиев, если политическая обстановка в городе действительно в прошлом году стабилизировалась, то с экономикой все несколько хуже. «По сути, у нас работает только «Вентпром». ЕРЗ не видно, не слышно, так что никакого рывка вперед мы не видим и вряд ли увидим. Когда я слушаю, что говорится на встрече губернатора с президентом в Кремле, и сравниваю с тем, что реально происходит в области – информация все-таки немножко расходится, то, что он говорит – приукрашено. Например. вчера ни слова не было сказано про огромный госдолг, а он уже достиг 72 млрд рублей», – отметил артемовский депутат.

Действующий депутат Госдумы Андрей Альшевских, прочитав статью, озадачился вопросом – чем же занимался губернатор последние пять лет. «Сразу, как начал читать материал, подумалось. Смотрите, Евгений Куйвашев возглавил Свердловскую область в мае 2012 года, за несколько дней до возвращения прямых выборов глав субъектов. И если считается, что «Пятилетка развития» нас только поджидает, как бы он назвал минувшие пять лет на своем посту? Кризисным временем? Эпохой застоя? Впрочем, это риторический вопрос. Ответа на него не жду», – написал депутат в соцсети.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Светлана Загороднева

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