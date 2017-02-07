«Это не бюджет, а бумажка»: в кризис дотационные города рисуют себе профицит

Публикации за 07.02.17

Муниципалитеты Свердловской области практически закончили опубликование на своих сайтах так называемого бюджета для граждан – главного финансового документа, оформленного в простом и наглядном виде. То, что этот год будет непростым, было известно – муниципалитеты должны были провести оптимизацию всех расходов на 10% и приготовиться зарабатывать самостоятельно. Абсолютно все областные города большую часть доходов получат из безвозмездных источников. Однако, как выяснилось, некоторые умудряются не только жить за счет областного (и федерального) «кармана», но и записывать на свой счет «излишки». Два муниципалитета в кризис решили спланировать бюджет-2017 с профицитом.

О том, с какими трудностями при планировании финансового документа на 2017 год столкнулись свердловские территории, NDNews.ru писал ранее. Кому-то пришлось урезать расходы на казенные организации и «социалку», кто-то смог «продавить» возврат себе части отчислений по НДФЛ. Однако так или иначе, но в структуре доходов абсолютно всех территорий большую часть занимают безвозмездные поступления: субсидии, субвенции и дотации. Исключение – только столица области, здесь удалось добиться более или менее равносильных показателей от безвозмездных поступлений и собственных доходов. Еще один общий признак муниципальных бюджетов – дефицит. Всего несколько городов смогли свести «дебит с кредитом» в ноль: это Нижний Тагил, Артемовский, Тугулымский городской округ, Камышловский ГО, Лесной и еще ряд территорий. Сбалансировать бюджет думам удалось по-разному: где-то максимально порезали расходы, где-то удалось привлечь побольше средств из бюджетов других уровней. Еще несколько городов «хвастают» резким снижением дефицита – например, Первоуральск сократил превышение расходов над доходами с 81 млн до 19 млн.

А еще два муниципалитета смогли запланировать свой бюджет с профицитом, то есть по задумке после всех обязательных расходов в бюджете останутся свободные деньги. Это Карпинск и Верхняя Салда.

В Карпинске, любимом городе губернатора, основное работающее предприятие – электромашиностроительный завод (КЭМЗ). Экономические проблемы его стороной не обошли: так, в 2016 году завод переводил сотрудников на сокращенную рабочую неделю. Ранее здесь работал завод горного машиностроения, но в середине прошлого года его признали банкротом. Новые крупные предприятия не открывались. Но на этот год Карпинск запланировал соотношение доходов и расходов на уровне 932,3 млн и 930,6 млн рублей. При этом почти на 64 % доходы сформированы из безвозмездных поступлений.

Причем и без того скромные налоговые поступления по некоторым статьям по сравнению с 2016 годом сократятся: НДФЛ, имущественный налог. Зато вырастут некоторые неналоговые поступления – доход от использования муниципального имущества и плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Что касается безвозмездных поступлений, то в процентном соотношении максимальный рост город ждет от дотаций – это по сути пожертвования городу на любые цели (в отличие от субсидий, которые выделяются как софинансирование проекта или субвенций, которые не только даются на определенные цели, но и могут быть затребованы обратно, если муниципалитет не выполнит нужные показатели). Расходы в Карпинске урезаются почти на всё – почти в два раза на ЖКХ и культуру, на 20 % режутся расходы на соцполитику, на треть – нацэкономика. Но в итоге – почти двухмиллионный профицит.

«Это не бюджет, а бумажка. Мы живем за счет дотаций и точно не знаем, сколько нам дадут. Так что в конце каждого года рисуется бюджет с какими-то непонятными, необоснованными цифрами. А потом в течение года мы практически ежемесячно его корректируем. Так что эти цифры ни о чем не говорят», – прокомментировал депутат Карпинской гордумы, член комиссии по экономической политике, бюджету и налогам Владимир Юхно.

В Верхней Салде бюджет также оптимистично-профицитный – прошлый год муниципалитет закончил с дефицитом в 46 млн, зато на этот год запланирован плюс почти в 14 млн рублей. Стоит отметить, что верхнесалдинские власти запланировали снижение расходов и безвозмездных поступлений (в структуре которых дотаций нет вообще). Уточнить, почему Верхнесалдинский ГО уверен в профицитном бюджете, не удалось – пресс-секретарь главы округа на звонки не отвечает.

По мнению председателя бюджетного комитета областного заксобрания Владимира Терешкова, в том, что живущие за счет безвозмездных поступлений территории планируют профицит, нет ничего странного. Правда, парламентарий уклонился от ответа на вопрос, зачем это делается, решив рассказать о бюджетном планировании в целом. «Связано это с тем, что средств на выполнение обязательств муниципалитета больше, чем требуется. И дело не в том, какие источники дохода, – стоит говорить о том, что сумма источников дохода перекрывает с плюсом потребности территории», – прокомментировал Терешков. Отвечая на вопрос, не значит ли это, что в следующем году таким муниципалитетам будут финансирование срезать, он заметил: «Бюджет формируется не от того, что кто-то хочет срезать, кто-то хочет добавить. Бюджет формируется по определенным правилам, нормативам. И в соответствии с нашими областными законами и методиками и просчитывается уровень бюджетной обеспеченности».

Руководитель Центра стратегического развития территорий института экономии УрО РАН Денис Татаркин также считает, что в профицитном бюджете для таких муниципалитетов нет ничего странного – правда, по иной причине. «В то, что планируется изначально, будут вноситься изменения. Например, Екатеринбург обычно планирует дефицит, но закрывает год с профицитом. Без детального разбора сложно сказать, почему они так запланировали, но думаю, в течение года все корректируется. Не исключено, что подразумеваются какие-то расходы, которые сейчас не могут оценить в полной мере. Экономическая ситуация такая, что денег всем не хватает, по итогам года показать профицит будет практически невозможно», – считает ученый-экономист.

Добавим, буквально только что департамент информполитики губернатора обнародовал данные по исполнению бюджета за прошлый год. «В 40 муниципальных образованиях Свердловской области бюджеты в 2016 году исполнены с профицитом на общую сумму порядка 2,5 миллиарда рублей. Такие итоги подвели в минфине региона», – пишет ДИП, указывая среди успешных городов Екатеринбург, Заречный, Верхнюю Пышму и Березовский. Уточнить полный список муниципалитетов и показатели бюджетов не представляется возможным – в открытом доступе последние корректировки, указывающие на данные минфина, не опубликованы. Например, последняя информация о корректировках по Екатеринбургу числится за концом декабря, на тот момент дефицит бюджета был сокращен до 667 млн рублей. Также не поясняется, на сколько процентов муниципалитеты исполнили бюджет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

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