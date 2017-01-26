Резиденция пошла на сближение с потенциальным губернатором / Кандидатуру поддерживают в администрации президента

Публикации за 26.01.17

Вчера политологи заявили о старте избирательной кампании в Свердловской области. Эксперты предположили, что самостоятельность и поспешность Евгения Куйвашева, которому Кремль пока не дал железного одобрения, может и не понравиться московским кураторам. К тому же в администрации президента есть другой потенциальный кандидат, с которым свердловская резиденция уже пошла на сближение.

Как ранее сообщал NDNews.ru, на выборах губернатора Свердловской области может появиться женщина. Впервые за 18 лет. Причем, в отличие от заведующей детсадом Ирины Белковой, которая выдвигалась в 1999 году, у новой дамы-политика есть могущественные покровители. Речь о главе свердловского исполкома ОНФ Жанне Рябцевой. Прогноз о том, что она может включиться в борьбу за кресло главы региона, становится все более реальным – по данным агентства, к г-же Рябцевой благосклонны на Старой площади. Замглавы управления по внутренней политике администрации президента Алексей Анисимов, который и сам родом с Урала, является также руководителем центрального исполкома ОНФ. А значит, персона Жанны Рябцевой ему хорошо знакома. Если она действительно станет протеже Анисимова на выборах в Свердловской области, кандидатура главы уральских «фронтовиков» может оказаться едва ли не самой мощной среди всех потенциальных участников мероприятия. Соответствующего опыта у Анисимова предостаточно – в 2012 году он был заместителем главы предвыборного штаба Владимира Путина. К тому же Анисимов недавно стал одним из 11 советников замглавы АП Сергея Кириенко по подготовке сценариев выборов в 2018 году.

Возможную силу Рябцевой, похоже, понимают и в резиденции свердловского губернатора. Несмотря на все резкие заявления «фронтовички» в адрес местных властей, которые больно ударяют по статусу действующего главы региона, представители «желтого дома» ее хвалят. Правда, сам Евгений Куйвашев молчит, но, например, на сегодняшнем заседании правительства Свердловской области первый вице-губернатор Владимир Тунгусов сделал неожиданный реверанс в сторону Рябцевой. Рассказывая о поручениях премьера Дмитрия Медведева по итогам съезда «Единой России», он отметил сотрудничество с представителями регионального штаба ОНФ. Они, по словам г-на Тунгусова, активно участвуют в реализации поставленных руководством страны задач, а администрация Свердловской области внимательно прислушивается ко всем предложениям «фронтовиков». В ходе последней встречи (правда, опять же с участием не Куйвашева, а его второго первого зама Алексея Орлова) представителей резиденции с членами ОНФ Жанна Рябцева тоже выразила благодарность руководству области за оперативное реагирование на ее замечания.

Впрочем, обмен любезностями может свидетельствовать и о том, что Жанна Рябцева может выступить на грядущих выборах губернатора области в качестве спарринг-партнера Куйвашева.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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