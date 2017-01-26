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Публикации за 26.01.17

Резиденция пошла на сближение с потенциальным губернатором / Кандидатуру поддерживают в администрации президента
Фото со страницы Жанны Рябцевой в соцсети

Резиденция пошла на сближение с потенциальным губернатором Кандидатуру поддерживают в администрации президента

Вчера политологи заявили о старте избирательной кампании в Свердловской области. Эксперты предположили, что самостоятельность и поспешность Евгения Куйвашева, которому Кремль пока не дал железного одобрения, может и не понравиться московским кураторам. К тому же в администрации президента есть другой потенциальный кандидат, с которым свердловская резиденция уже пошла на сближение.

Как ранее сообщал NDNews.ru, на выборах губернатора Свердловской области может появиться женщина. Впервые за 18 лет. Причем, в отличие от заведующей детсадом Ирины Белковой, , у новой дамы-политика есть могущественные покровители. Речь о главе свердловского исполкома ОНФ Жанне Рябцевой. Прогноз о том, что она может включиться в борьбу за кресло главы региона, становится все более реальным – по данным агентства, к г-же Рябцевой благосклонны на Старой площади. Замглавы управления по внутренней политике администрации президента Алексей Анисимов, который и сам родом с Урала, является также руководителем центрального исполкома ОНФ. А значит, персона Жанны Рябцевой ему хорошо знакома. Если она действительно станет протеже Анисимова на выборах в Свердловской области, кандидатура главы уральских «фронтовиков» может оказаться едва ли не самой мощной среди всех потенциальных участников мероприятия. Соответствующего опыта у Анисимова предостаточно – в 2012 году он был заместителем главы предвыборного штаба Владимира Путина. К тому же Анисимов недавно стал одним из 11 советников замглавы АП Сергея Кириенко по подготовке сценариев выборов в 2018 году.

Возможную силу Рябцевой, похоже, понимают и в резиденции свердловского губернатора. Несмотря на все , которые больно ударяют по статусу действующего главы региона, представители «желтого дома» ее хвалят. Правда, сам Евгений Куйвашев молчит, но, например, на сегодняшнем заседании правительства Свердловской области первый вице-губернатор Владимир Тунгусов сделал неожиданный реверанс в сторону Рябцевой. Рассказывая о поручениях премьера Дмитрия Медведева по итогам съезда «Единой России», он отметил сотрудничество с представителями регионального штаба ОНФ. Они, по словам г-на Тунгусова, активно участвуют в реализации поставленных руководством страны задач, а администрация Свердловской области внимательно прислушивается ко всем предложениям «фронтовиков». В ходе последней встречи (правда, опять же с участием не Куйвашева, а его второго первого зама Алексея Орлова) представителей резиденции с членами ОНФ Жанна Рябцева тоже выразила благодарность руководству области за оперативное реагирование на ее замечания.

Впрочем, обмен любезностями может свидетельствовать и о том, что Жанна Рябцева может выступить на грядущих выборах губернатора области в качестве спарринг-партнера Куйвашева.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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